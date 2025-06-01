Как выработать дисциплину у ребенка

Педагоги и психологи рассказали, какие методы воспитания наиболее эффективны. То, что детей бить нельзя, кажется уже непреложной истиной в современном мире, но как только какой-нибудь психолог вновь поднимает эту темы в медиапространстве, начинается пожар в комментариях. Люди пишут, что «по-другому нельзя», «нас били — и ничего, нормальные выросли» и так далее. Почему физическое наказание работает не так, как задумывают те, кто его применяет, и на каких принципах основаны современные подходы к воспитанию детей, «Секрету» рассказали педагоги и психологи.

В чём суть современного воспитания

Многие современные родители отличаются от своих предшественников тем, что применяют гибкие подходы. Авторитарная педагогика, основанная на беспрекословном подчинении, в современном мире постепенно уступает место гуманной педагогике, разработанной Шалвой Амонашвили. Она исходит из того, что ребёнок — это отдельная личность, а задача родителей — помочь ему постичь самого себя.

«Нам нужно обучать своих детей активному освоению нового и умению перестраиваться. Однако главным компонентом воспитания всегда должна оставаться любовь. «В любви ребёнок преуспевает в два раза больше, чем без любви», — говорил швейцарский педагог Иоганн Генрих Песталоцци. Проявлять любовь к своему ребёнку — значит, признавать, что он не наша собственность», — Валерий Гут, кандидат психологических наук, основатель «Института Адаптивного Интеллекта».

В задачи современного родителя входит не только обязанность накормить и одеть ребёнка, не только дать ему образование, но и развить эмоциональный интеллект. Последнее развивается в условиях безопасной среды, в которой человек чувствует поддержку, но при этом учится ответственности.

«Эмоциональная безопасность — это состояние, при котором ребёнок чувствует себя принятым, любимым и защищённым, независимо от своих ошибок или эмоций. Это основа для здорового психического развития», — Максим Ковалёв, психотерапевт, основатель группы компаний Clinic For You и «Улыбайся».

О том, как обеспечить эмоциональную безопасность, читайте далее.

Какие методы воспитания наиболее эффективны

По словам опрошенных «Секретом» специалистов, наиболее эффективные методы воспитания основаны на создании доверительных отношений, поддержке индивидуальности ребёнка и развитии его самостоятельности.

Авторитетное воспитание. Стиль родительского поведения, выделенный психологом Дианой Баумринд. Он заключается в балансе между чёткими правилами и теплотой. Родители устанавливают границы, но при этом прислушиваются к ребёнку. Объясняют правила, но поддерживают его инициативу. Этот метод способствует развитию ответственности и уверенности.

Позитивное воспитание. Суть в фокусе на поощрении желаемого поведения, а не на наказании за нежелательное. Родители используют похвалу, совместные игры и обсуждение чувств, чтобы укрепить связь с ребёнком.

«Люди склонны чаще обращать внимание на то, что не сделано: «Ты опять не убрал за собой со стола!», но редко хвалят за то, что было сделано. А ведь именно поощрение желаемого поведения (похвала, внимание, награда) приводит к тому, что ребёнок приобретает полезные навыки», — Лариса Арачашвили, педагог, «Учитель года — 2019».

Моделирование поведения. Родители — главные ролевые модели для ребёнка. Так что дети с ранних лет копируют поведение родителей («эффект зеркала»). Они учатся, наблюдая за поведением взрослых, их реакциями на стресс, конфликты и эмоции.

Если в семье не принято признавать свою неправоту и ошибки, извиняться за своё поведение (в том числе перед ребёнком) — дети этому не научатся. Но если взрослые демонстрируют уважение, терпение и умение справляться с эмоциями, ребёнок перенимает эти качества.

Вера в безграничные возможности ребёнка. Родители дают ребёнку понять, что он может добиться желаемого при должном упорстве. Главная цель воспитания — раскрыть возможности личности через развитие мышления.

Общение на равных. Ребёнку постепенно дают свободу выбора по возрасту, возможность рисковать, принимать решения и нести за них ответственность. Это способствует развитию самостоятельности.

Доверительные отношения с позицией взрослого. Родитель относится к ребёнку с уважением и осознанным вниманием, признавая и поддерживая его потребности и переживания, оставаясь при этом в роли взрослого. Такой подход помогает сохранять границы и ощущение безопасности, формируя у ребёнка доверие к миру.

Сотрудничество с ребёнком. Родители не делают за ребёнка всё возможное, а лишь оказывают адекватную помощь. Так ребёнок обретает свой опыт, раскрывает способности и учится размышлять.

Обсуждение последствий. Если ребёнок совершает плохой поступок, родитель не критикует его самого, а объясняет последствия. И если нужно, не препятствует тому, чтобы эти последствия наступили. Так ребёнок учится принимать решения.

Как работают физические наказания и почему их считают недопустимыми

Физические наказания доказанно наносят ребёнку психологический вред. Они вызывают страх, чувство унижения и подрывают доверие к родителям.

Это приводит к тревожности, низкой самооценке. Дети, которых в детстве наказывали физически, во взрослой жизни чаще демонстрируют антисоциальное поведение.

Телесные наказания учат ребёнка тому, что насилие — приемлемый способ решения конфликтов. Это делает детей агрессивными в будущем, и может быть причиной алекситимии — трудностей в понимании и выражении своих чувств и различении чужих.

Всё это препятствует формированию психически здоровой личности.

«Телесные наказания неэффективны — точнее, они не дают того эффекта, на который обычно рассчитывают. Они работают в моменте, на время пресекая нежелательное поведение, но не учат правильному. Ребенок действует из страха, а не из понимания», — Максим Ковалёв, психотерапевт.

Из-за телесных наказаний нарушается эмоциональная связь с родителями. Дети начинают воспринимать родителей как источник страха, а не как опору и поддержку, которой они должны быть.

«В семьях, где практикуется порка, зачастую отсутствует эмоциональная близость с детьми. Дети воспринимают физическое насилие как тактильный контакт и таким образом компенсируют недостаток близости с ними хотя бы частично», — Валерий Гут, психолог.

Психолог добавляет, что к физическим методам наказания обычно прибегают те родители, которые были травмированы таким же отношением в детстве. Подобные проявления — это попытка привлечь к себе внимание («показать, кто здесь главный») и компенсировать недостаток любви.

Дети не могут противостоять родителям и впоследствии воспринимают такую модель поведения как норму. И это делает их в дальнейшем беззащитными перед насилием со стороны других людей — например, одноклассников, супругов.

В конце концов, телесные наказания попросту незаконны — людей нельзя бить, какого бы возраста они ни были. И за порку детей в России наказывают. Даже за нецензурную брань в присутствии детей можно схлопотать штраф.

Альтернативные методы выработки дисциплины

Превентивные меры. Родители должны предупреждать нежелательное поведение. Если вы заранее предчувствуете неприятную ситуацию, то объясните, чем плох поступок, который ребёнок хочет совершить.

Похвала за усилия. Хвалите не только результат, но и старания. Похвала за старания мотивирует продолжать. При этом важно избегать перехваливания за каждую мелочь: довольно странно, например, хвалить пятилетку за то, что он сходил на горшок. Не стоит поощрять материально за малейшие действия (вынес мусор — заработал 50 рублей), порой достаточно просто сказать «спасибо».

Действия и последствия. Ребёнок должен понимать, что если его предупредили о последствиях, то они действительно наступят. Разбросал игрушки — нужно их собрать, прежде чем играть во что-то другое или пойти гулять на улицу. Намеренно сломал игрушку — новую не купят сразу же.

«Важно, чтобы дети понимали, чего мы от них ждём. Если есть чёткие правила, то могут быть и последствия за их нарушение. Такой подход создаёт структуру и предсказуемость», — Елена Мингова, педагог, руководитель сети детских садов «Космо Кидс».

Переключение внимания. Работает в основном на малышах и дошкольниках. Суть в том, чтобы отвлечь от негативизма или неразрешимой проблемы. Например, зажигать плиту нельзя, но можно помочь порезать овощи. Или купаться сегодня нельзя, потому что холодно, но можно поехать в парк.

Тайм-аут как метод успокоения. Если ребёнок нарушает правила и договорённости и это выводит родителей из терпения, стоит сделать перерыв на спокойные занятия без общения, чтобы избежать криков и угроз, справиться с эмоциями и восстановить силы.

Нематериальные награды. Мотивировать ребёнка могут одобрительные улыбки, объятия, слова поддержки, искреннее восхищение («дай пять», «круто, даже я так не умею»). Важнее подарков может быть совместное времяпровождение (поход в парк, игры).

Системы поощрения. Занятия с ребёнком должны включать предметные элементы мотивации. Это могут быть, к примеру, наклейки за выполненные задания или достижения, которые можно обменять на небольшую награду.

Развитие внутренней мотивации. Помогайте ребёнку находить личный смысл в задачах. Например, если он любит динозавров, можно отметить, что чтение поможет больше о них узнать.

Сказкотерапия. Родители могут придумывать для детей истории, в которых главный герой сталкивается с похожими трудностями и успешно преодолевает их. Если придумать не получается, то можно поискать литературу на нужную тему.

«Шкала эмоций». Нарисуйте (желательно вместе с ребёнком) шкалу, по которой вы будете оценивать свои чувства. Это хорошо тренирует эмоциональный интеллект и помогает объясниться друг с другом.

Как обеспечить эмоциональную безопасность

Любите безусловно. Дайте ребёнку понять, что вы любите его, даже если он ошибается или ведёт себя не так, как вам хочется: «Я люблю тебя, даже когда ты балуешься (дерёшься, раскидываешь игрушки и т. д.), хотя это меня огорчает».

Обеспечьте стабильность. Это и чёткие правила в семье, которые нельзя нарушать никому (взрослым тоже), и предсказуемые реакции родителей.

«Отсутствие понятных правил в общении с детьми приводит к размытому пониманию мира. Спонтанная агрессия родителей, так же как и спонтанная любовь, создаёт эмоциональные качели: ребёнок никогда не знает, за что его накажут или поощрят», — Валерий Гут, психолог.

Если что-то категорически нельзя, то это нельзя ни сегодня, ни завтра, ни через год (скажем, переходить дорогу на красный). Или это можно при определённых условиях (десерт после основного блюда, например). Твёрдость в решениях без грубости создаёт чувство защищённости.

Признавайте индивидуальность. Поддерживайте интересы ребёнка — даже если они не такие, какие вы ожидали или хотели бы. Старайтесь ловить себя на том, чтобы воплощать в ребёнке свои нереализованные мечты, ведь они могут не быть его мечтами.

Применяйте активное слушание. Когда ребёнок делится с вами переживаниями, уделяйте ему всё внимание, не перебивая и не осуждая.

Уважайте эмоции ребёнка. Не стоит отмахиваться от того, что ребёнка сейчас волнует и кажется катастрофой, фразой: «Разве это проблемы, вот вырастешь, тогда и поймёшь, что все это ерунда».

«Дайте выговориться, разделите с ребёнком его чувства. Вспомните себя в его возрасте и поддержите, не обесценивая», —Лариса Арачашвили.

Называйте чувства ребёнка, который ещё не может с ними совладать («Ты злишься, и это нормально»), и помогайте ему справляться с ними.

Создайте безопасную доброжелательную среду. Избегайте криков, сарказма или унижений в общении. Конфликты — это нормально, но нужно учить детей правильно их проживать (и учиться самим, если вас этому не научили).

Большую роль в воспитании детей играет время, проведённое вместе, и его качество. Важно уделять внимание интересам детей, создавать семейные традиции и позитивные воспоминания.

Работайте над собой. Быть терпеливым и последовательным, не срываться на крики и шлепки бывает очень и очень сложно — особенно когда в детстве родитель сам получал тумаков. В этом может помочь только бесконечная работа над собой — саморефлексия, практики управления гневом, чтение специальной литературы.

«Ваши отношения с другими людьми могут оказывать значительное влияние на то, как дети воспринимают отношения. Воспитывая себя, вы демонстрируете готовность к обучению и изменениям. Это создаёт у детей положительное отношение к обучению и самосовершенствованию», — Елена Мингова, педагог.

Зачастую, когда родители приводят ребёнка к психологу, с тем чтобы исправить его поведение, оказывается, что исправлять нужно их самих. Но специалисты уверены: если взрослый не развивается, не работает над своими ошибками, то он не сможет взрастить психологически здорового и уверенного в себе ребёнка.