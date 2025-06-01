Подача апелляции на результаты ЕГЭ: когда это необходимо

«Вечерняя Москва» пообщалась с преподавателем физики в частной школе, полуфиналистом проекта Минпросвещения России «Классная тема», победителем проекта «ТопБЛОГ» Константином Барковцом и узнала, с какими трудностями могут столкнуться школьники на ЕГЭ.

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Первые государственные экзамены для 11-классников прошли 23 мая — школьники сдали историю, литературу и химию. 26 и 27 мая прошла аттестация по базовой и профильной математике. 29 и 30 мая выпускники проходили аттестацию по русскому языку.

Люди не роботы

Как отметил Константин, одна из основных проблем, с которыми могут столкнуться выпускники, — низкая оценка в результате размытости критериев оценивания работы.

— Стоит учитывать, что каждую работу проверяют два человека: они друг друга не видят и, скорее всего, не знакомы. Проверяющие также отвечают за то, чтобы во второй части экзамена были одинаково выставлены баллы. И если первый эксперт оценил работу на 3 балла, а второй на 1, значит, кто-то из них оказывается некорректен. И все это с учетом размытости критериев. Поэтому практически каждый проверяющий всегда ставит по минимальному количеству баллов. Никто не идет ученикам на уступки, — рассказывает преподаватель. — А когда перед проверяющим лежит бесчисленное количество работ школьников и ему необходимо за короткий срок времени все это проверить, то замыливается глаз, и может быть допущена ошибка.

Организационные трудности

По словам Константина, когда ученик подает апелляцию, он не всегда видит оригинальное задание, в котором сделал ошибку.

— Поэтому и учителям, и школьникам крайне тяжело представить, на что конкретно писать апелляцию, условий-то задачи нет! Это же как пальцем в небо тыкать. Кстати, иногда апелляцию удовлетворяют, если при проверке работы была ошибка технического характера. Но это редкий случай.

Не стоит верить ответам из интернета

Некоторые отчаянные выпускники рассчитывают на утечки бланков ОГЭ и ЕГЭ, которые писали учащиеся с Дальнего Востока.

— Девочки сразу же кладут себе шпаргалки под колготки, а мальчики — в носки или еще куда-нибудь... Однажды моя ученица решила купить решение задач по ОГЭ, никому об этом не сказав. И по итогу пропустила все запятые, и вместо ответа «1,8» у нее было «18». Она, возможно, и подумала, что пишет неверное решение задачи, однако продолжала верить в купленные ответы до последнего, — вспоминает Барковец.

Преподаватель дополнил, что еще одна ошибка учащихся — убеждение, что к экзамену можно подготовиться за несколько дней или даже месяцев до него.

— Так же и сами преподаватели, и ученики вместе со своими родителями часто прибегают к зубрежке за день до сдачи экзамена. В связи с этим ребенок начинает больше переживать и получает плохой итоговый балл. А это все связано с тем, что школьник банально не отдохнул, не поспал, — заключил Константин.

Так что готовиться к ЕГЭ и ОГЭ лучше всегда за несколько лет до экзаменов. Школьная программа этому благоволит.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Анзор Музаев, руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки:

— В этом году немного подросло число выпускников — свыше 637 тысяч. Вместе с выпускниками прошлых лет всего зарегистрировано у нас свыше 712 тысяч участников экзамена. В пунктах проведения экзаменов задействовано более 300 тысяч работников, 40 тысяч общественных наблюдателей и более 6000 медицинских работников.

В связи с повышенным интересом к экзаменам активность мошеннических действий увеличилась в несколько раз. Наибольший всплеск может наблюдаться в период ЕГЭ и в первые сутки после объявления результатов. Как мошенники обманывают выпускников и их родителей — в материале «Вечерней Москвы».