Пискарев сообщил, как иноагенты влияют на сознание детей через животных

Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ выявила ряд просветительских проектов для школьников за авторством иноагентов, где деструктивная и ложная информация о России подается в том числе через ролики от лица персонажа-животного. Об этом сообщил председатель комиссии Василий Пискарев.

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«Комиссией выявлен ряд просветительских проектов для школьников, которые администрируют иностранные агенты. <…> Вопиющим случаем манипулирования сознанием детей стала регулярная публикация роликов, где деструктивная и откровенно лживая информация о нашей стране подается от лица персонажа с использованием архетипа животного», — сказал Пискарев, его слова приводятся в Telegram-канале комиссии.

Он добавил, что через такие просветительские проекты распространяется информация, оправдывающая террористическую деятельность, дискредитирующая Вооруженные силы России, избирательную систему, школьные занятия "Разговоры о важном". Кроме того, иноагенты через свои проекты пропагандируют среди школьников идеологию ЛГБТ (движение признано экстремистским и запрещено в РФ) и чайлдфри, подстрекают к сбору средств в поддержку ВСУ.

«Понятно, что ребенок, даже подросток, для которого животные привычны в качестве героев сказок и любимых мультфильмов, подсознательно воспринимает подаваемую в такой форме информацию менее критично и с большим доверием, чем и пользуются подонки, как видим, хорошо знакомые с детской психологией», — отметил Пискарев.

Председатель комиссии подчеркнул, что такие действия образуют признаки не только административного, но и уголовно наказуемого деяния.