Какие игрушки россияне чаще всего покупают детям

1 июня — День защиты детей. Сеть магазинов низких фиксированных цен Fix Price и РОМИР выяснили, какие игрушки россияне чаще всего покупают своим детям. «Газета.Ru» ознакомилась с результатами исследования.

Самой популярной категорией игрушек стали развивающие — пазлы, головоломки и т.п.: их выбирают 56% респондентов. Также опрошенные часто приобретают наборы для творчества (45%), настольные игры (37%), машинки (32%) и спортивный инвентарь (28%). Менее востребованы мягкие игрушки (26%), куклы (22%) и фигурки животных (17%).

Примечательно, что мужчины чаще женщин покупают своим детям игрушки в подарок — 50% против 43%.

Что касается бюджета на игрушки, треть россиян (35%) готовы тратить на них от 500 до 1 000 рублей в месяц. Меньше 500 рублей в месяц тратят 18%, а 5 000 рублей и более — только 4%.

Выбирая игрушку в подарок, большинство респондентов ориентируются на интересы ребенка — об этом заявили 63% участников опроса. 45% спрашивают у малыша, что он хочет, а 33% изучают возрастные рекомендации.

Самый главный критерий выбора игрушек, по мнению опрошенных, — качество (54%). Кроме того, россиянам важно наличие развивающих функций (51%), безопасность при использовании (49%), цена (43%) и соответствие возрасту (42%).