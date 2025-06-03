ВЦИОМ: родители плохо знают правила пребывания в больницах с детьми

Правила совместного пребывания родителей с детьми в больницах хорошо знают только 10% россиян. При этом абсолютное большинство опрошенных считают важным нахождение родителя в больнице с ребенком в ходе лечения, свидетельствуют данные аналитического центра ВЦИОМ и благотворительного фонда "Семья вместе", представленные на пресс-конференции в ТАСС.

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Как показали результаты исследования, большинство россиян знают правила совместного пребывания родителей с детьми в больницах только в общих чертах.

«Лишь 10% говорят, что хорошо с ними знакомы, а 53% знают поверхностно, более трети и вовсе ничего не знают об этом или затрудняются ответить. Только 19% точно знают, что, если ребенку больше четырех лет, родителю могут не предоставить питание и спальное место, тогда как почти половина (46%) не знают это или затрудняются ответить, имеют общее представление еще 35%»‎, — говорится в результатах исследования.

При этом абсолютное большинство россиян (более 90%) считают необходимым совместное пребывание родителей с детьми в больницах, так как видят в этом важный ресурс для эмоционального состояния семьи, выздоровления и обеспечения индивидуального ухода за ребенком. Среди мер поддержки родителей, оказавшихся в подобной ситуации, большинство опрошенных (69%) считают первостепенной мерой организацию центров проживания родителей в медучреждениях. Наличие жилья втрое повышает готовность людей ехать лечить ребенка в другой регион (с 25% до 71%).

«Более трети семей сталкивались с необходимостью получения высокотехнологичной медицинской помощи для ребенка в другом регионе или городе. Существенная доля выезжавших за лечением отметили, что ребенок находился в больнице без родителей, из них 8% не могли навещать ребенка, хотя хотели (вернулись домой), еще 32% размещались самостоятельно - арендовали жилье, проживали у друзей или знакомых, в хостеле или гостинице»‎, — выяснили в ВЦИОМ.

Опрос также показал, что каждый седьмой (15%) респондент был вынужден брать заем, чтобы покрыть расходы в связи с лечением ребенка в другом городе или регионе.

«Как видно по результатам проекта, 78% опрошенных семей, выезжавших с несовершеннолетними за высокотехнологичной медицинской помощью, сталкивались с разного рода трудностями. Это очень весомая цифра. Спектр необходимой поддержки сегодня широкий: от информирования семей и помощи с дорогой до места лечения, до комфортного размещения родителей на местах, особенно когда речь идет о длительных периодах лечения и восстановления детей. Поэтому чем больше будет известно о потребностях такой уязвимой группы населения, тем эффективнее и масштабнее должны стать инициативы, направленные на помощь семьям в трудный период»‎, — отметил директор по работе с органами государственной власти ВЦИОМ Кирилл Родин.

Об опросе

Всероссийский интернет-опрос "ВЦИОМ-Онлайн" проводился с 18 по 19 февраля 2025 года. В опросе приняли участие 2 115 россиян в возрасте от 18 лет.