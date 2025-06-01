Глава службы примирения заявила, что буллинг невозможно побороть

Родители и учителя должны понимать, что психологическая безопасность в учебном заведении важна не меньше успеваемости.

© РИА Новости

Как правило, меры принимаются только когда травля становится преступлением, отметил в эфире радиостанции «Говорит Москва» руководитель Городской службы примирения Городского психолого-педагогического центра, член Экспертного совета по развитию служб примирения и медиации Минпросвещения РФ Антон Коновалов.

«Травля — это скрытый, незаметный групповой процесс. Действительно, когда это уже вылезает и порой становится преступлением, там начинают принимать какие-то меры, действовать вместо того, чтобы начать действовать чуть раньше, реагировать даже на вот эти маленькие проявления. До тех пор, пока среди взрослых, не только педагогов, это и родители, вообще взрослого мира, не произойдёт такого изменения, что психологическая безопасность в школе важнее или не менее важна, чем учебные успехи, сильного успеха здесь тоже не добьёмся. Потому что, если взрослые считают главное, чтобы учился хорошо, а уж какие отношения в классе сам разберёшься. Дети порой так и разбираются, что дальше — СМИ, полиция, прокуратура».

Ранее Ольга Ярославская призвала ввести в школах службы примирения для борьбы с буллингом. Дети зачастую не в состоянии разрешить противоречия без помощи взрослых. Учителя не должны проявлять к подросткам безразличие.