Родители приносят вред: перечислены проблемы современного воспитания

В воскресенье, 1 июня, отмечают День защиты детей. Этот праздник учредили в 1949 году. Его задачей было защитить детей от бед и тягот, которые нанесла им не так давно окончившаяся война. Но дату отмечают и поныне. А отчего нужно в первую очередь защищать современных детей? Об этом «МК» спросил юриста и общественного деятеля, занимающегося помощью семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, Никиту Сорокина. С какими судебными делами с участием детей ему приходится иметь дело чаще всего? Выяснились невеселая зависимость: защищать детей чаще всего приходится от взрослых.

На первом месте случаи дележки детей — попытки решить, с кем останется жить ребенок при разводе: с отцом или с матерью. Между взрослыми разгораются настоящие войны, а заложником конфликта является несовершеннолетний. Чаще всего – младшего школьного возраста и моложе.

«Детей пытаются похищать, вывозят в другую область, где-то прячут, запрещают общаться с матерью, — рассказывает юрист. — Детей индуцируют (оказывают влияние) с целью опорочить в его глазах другого родителя. Ребенка используют как инструмент. На это всего очень больно смотреть».

Вторая группа социально опасных для детей явлений – это алкоголизация семей. Когда мама и папа вроде как были нормальными, заботились, кормили-поили, а потом забухали.

«И все. Родители теряют контроль над собой. Они забывают, что у них есть ребенок, и может быть не один, что за ними надо следить, о них надо заботиться. При этом они его любят. Они боятся его потерять, но если родители жестко бухают, то к ним рано или поздно придут органы опеки. Детей изымут. Первое время они будут просить домой, скучать по родителям. Но постепенно они будут отрываться от семьи, привыкать к другому образу жизни. И это страшно. И даже если родители протрезвеют, исправятся, захотят вернуть ребенка – это небыстрый процесс. А ребенок в это время будет все больше и больше отдаляться от семьи», — рассказывает Никита Сорокин.

Ребенка нередко надо защищать и от убеждений родителей, уверен юрист. Он приводит ситуацию с вич-инфицированными.

«Например, ребенок родился в семье, родители вич-инфицированы. Ребенку надо проходить соответствующие обследования. Но родители читают форумы, на которых рассказывается, что ребенок не может заразиться, и не разрешают брать анализы. Боятся посмотреть правде в глаза. И это риск. Они подвергают опасности жизнь ребенка. Вот от этого надо защищать. Нередки случаи, когда родители отказываются от обследований у психиатра. Ребенок родился абсолютно здоровым по всем показателям, но затем выявляется странность в поведении. На предложение пройти обследование – отказ. "Мой ребенок не псих, я не буду ему ничего колоть". Но в одном из случаев все кончилось трагично. Подросток с явными ментальными отклонениями поджог дом и едва не зарезал мать. После этого я убедил ее разрешить сыну пройти обследование. Психиатры научили снимать такие состояния».

Одно из злостных явлений последних лет – это дошкольный буллинг. Причем, как ни странно, со стороны воспитателей.

«Это большая группа дел. Родители жалуются на рукоприкладство в детском саду. И эти случаи нередко подтверждаются. Я это связываю с выгоранием, с профессиональной усталостью, с возрастом, с низкой заработной платой», — рассказывает юрист.

К порочной практике воспитательной работы с детьми можно отнести и палочную систему, которая, по словам юриста, принята в надзорных органах.

«Есть некий план, по которому такое-то количество семей надо поставить на учет по СОП (социально опасное положение) или наказать по статье 5.35 КоАП РФ – ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. И начинается охота на ведьм. Отказался от прививки – семью ставят на учет по СОП. Хотя существует четко прописанные в документе правила: за что можно поставить на этот учет. Но их поголовно или не знают, или знать не хотят».

Поэтому, делает вывод правозащитник, День защиты детей еще долго будет актуальной датой. Но никто не защитит детей лучше чутких внимательных родителей, уверен правозащитник.