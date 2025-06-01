«Особая категория»: какие законы защищают права детей в России

1 июня отмечается Международный день защиты детей. Для защиты прав ребенка в России действует целый ряд законов и кодексов, а сами ребята всегда могут обратиться в полицию, органы опеки, к омбудсмену и другим уполномоченным. Подробнее об этом рассказала «Вечерняя Москва».

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Права ребенка в семье

Правам ребенка посвящена вся глава 11 Семейного кодекса Российской Федерации (СК РФ). Они присваиваются несовершеннолетнему с самого рождения и гарантируются государством. Так, дети вправе:

жить и воспитываться в семье, то есть получать со стороны членов семьи заботу, воспитание, всестороннее развитие и уважение достоинства;

иметь имя, отчество и фамилию. Имя дается по решению родителей, отчество — по имени отца, а фамилию ребенку может дать любой из родителей. По совместной просьбе родителей ребенку с 14 лет могут поменять имя;

общаться с родителями и другими родственниками, в том числе с бабушкой, дедушкой, братьями и сестрами. Это право действует, даже если родители находятся в разводе и живут раздельно;

защищать свои права и законные интересы. Должностные лица, которым известно о нарушении прав ребенка, обязаны ему помочь;

выражать свое мнение в семье при решении любого вопроса, затрагивающего их интересы. В частности, мнение детей могут заслушивать в ходе судебных или административных разбирательств. Если ребенку уже исполнилось 10 лет, то его мнение обязательно будет учитываться, если это не противоречит его интересам;

получать содержание от родителей и других членов семьи, например алименты, пенсии или пособия. Эти деньги зачисляются на счет, открытый в банке специально для ребенка.

Также у ребенка есть право распоряжаться имеющимся у него или его родителей имуществом. Об этом говорится в статьях 26, 28 и 37 Гражданского кодекса РФ. При этом родители не имеют права собственности на имущество сына или дочери и могут им пользоваться только по согласию ребенка.

Кроме того, в главе 12 Семейного кодекса говорится об обязанностях родителей перед ребенком. Например, родители обязаны воспитывать ребенка и обеспечивать его общим образованием.

Права ребенка при разводе родителей

При разводе родителей российское законодательство в первую очередь учитывает интересы ребенка, например его привязанность к маме или папе. Также во внимание берутся нравственные и иные личные качества родителей, их финансовое положение и способность создать ребенку условия для воспитания или развития.

Мама или папа, с которыми ребенок остается жить, не должны препятствовать его общению со вторым родителем, если это не угрожает интересам или здоровью чада. Родственники по линии обоих родителей тоже могут общаться с ребенком.

Также после развода ребенок имеет право получать алименты от второго родителя. Если мама и папа сами не смогли договориться о размере выплат, им в этом поможет суд. Так, если ребенок в семье один, второй родитель должен выплачивать ему 25 процентов от своего дохода, если детей двое — 33 процента, трое и больше — 50 процентов (статья 81 СК РФ).

Ситуация обстоит иначе, если одного или обоих родителей лишили прав или ограничили в правах на ребенка через суд. При ограничении такого права родитель не может воспитывать ребенка, получать на него льготы и пособия. При этом он по-прежнему обязан его обеспечивать. Ребенок же сохраняет за собой право собственности и пользования жильем ограниченного в правах родителя, а также право получения наследства.

Если же родителя лишили родительских прав, то он не может жить с ребенком, воспитывать его и видеться с ним даже с согласия второго родителя (глава 12 СК РФ).

К кому может обратиться ребенок для защиты прав

Для защиты прав детей в России работает целый ряд надзорных органов и ответственных лиц.

Например, это уполномоченный по правам ребенка — детский омбудсмен. Федеральным омбудсменом является Мария Львова-Белова, а в Москве эту должность занимает Ольга Ярославская. Они контролируют работу систем профилактики и мониторят соцсети для выявления сообщений о нарушении прав детей. Ребенок может написать им личное обращение через электронную почту.

В каждом регионе существуют органы опеки, которые следят за соблюдением прав детей их родителями или опекунами. Также они могут представлять интересы несовершеннолетнего в суде, участвовать в решении вопроса о проживании ребенка с одним из родителей после развода. С 10 лет ребенок может сам обратиться в органы опеки за помощью.

Также в регионах есть комиссии по делам несовершеннолетних. В первую очередь они занимаются профилактикой детской преступности: помогают несовершеннолетним, находящимся в социально опасном положении, предотвращают вовлечение их в преступления. Также представители КДН могут инициировать перевод ребенка с отклонениями в спецшколу, где ему помогут социально адаптироваться и интегрироваться в общество.

Также за правами ребенка следит полиция. Ребенок может в любой момент позвонить по номеру 102 и сообщить о правонарушении или преступлении. Операторы относятся к таким звонкам особенно внимательно.

«Если в семье происходят какие-то конфликты, дети действительно обращаются. Операторы, слыша детский голос, понимают, что это особая категория звонка. Их этому учат. Они подстраиваются под ребенка, общаются с ним и задают вопросы определенным образом», — рассказал «Вечерней Москве» начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Москве Владимир Васенин.

Нередко к расследованию подобных происшествий подключается даже глава Следственного комитета Александр Бастрыкин.

В защите прав детей участвует и прокуратура. Она контролирует законность судебных решений, в которых так или иначе затронуты интересы несовершеннолетних. Например, именно прокурор выносит заключение о том, нужно ли лишать родителей прав на ребенка.

Кроме того, с 14 лет дети могут самостоятельно обращаться в суд для защиты своих прав и интересов без участия родителей.

Примеры успешной защиты прав ребенка

Известно множество примеров, когда должностные лица и специализированные органы оказывали помощь детям, которые к ним обращаются. Например, в 2020 году в аппарат федерального омбудсмена позвонила семилетняя девочка, которая после развода родителей осталась жить с мамой. Из-за этого ей пришлось переехать, поменять школу и расстаться с друзьями. Малышке такой исход не понравился: она хотела жить с папой.

В итоге омбудсмен организовал общую встречу для девочки и ее родителей, а также пригласил психологов, чтобы те помогли семье урегулировать конфликт.

Летом 2022 года 17-летняя жительница Архангельска пожаловалась в полицию на побои и психологическое давление со стороны отца. Вскоре виновника задержали и приговорили к 1,5 года лишения свободы условно.

В августе 2022 года сотрудник продуктового магазина в Новосибирске запер в холодильнике девятилетнего мальчика, который пожаловался ему на просроченные продукты. Мальчик рассказал о произошедшем родителям, а те обратились в полицию.

В итоге глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело и поставил расследование на особый контроль. А к январю 2024 года преступника приговорили к трем годам лишения свободы условно.

В Пермском крае в 2023 году к 13 годам колонии приговорили главу семьи, в которой воспитывались 16 приемных детей. Одна из приемных дочерей обвинила отца в домогательствах, а позднее показания против мужчины дали еще пятеро детей, в том числе уже совершеннолетняя девушка.

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