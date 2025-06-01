Какие права есть у детей, но они не знают об этом

Ежегодно 1 июня во всем мире отмечается День Защиты детей. Цель этого праздника — позаботиться о благополучии малышей и напомнить родителям об их интересах. Какими правами обладают дети наравне со взрослыми, «Вечерняя Москва» выясняла со специалистом.

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Авторские права и собственное мнение

Несовершеннолетние дети могут самостоятельно обращаться в суд по достижении 14 лет и заявлять авторские права на созданным ими продукт или произведение, рассказала адвокат Ирина Полянская:

«Они могут прийти в суд с исковыми заявлениями о защите своих прав без согласия родителей, даже если иск будет подан в отношении родителей. То есть ребенок может требовать лишения родительских прав или ограничения их в правах. Дети уже могут самостоятельно документально заверить свои права на хранение произведения, подавать патентные заявки, заключать договоры (согласно которым, например, можно издавать книги). Также в процессе творческой работы ребенок может самостоятельно указывать свое имя либо выбранный псевдоним, на это не потребуется разрешение старших», — перечислила адвокат.

С 10 лет каждый ребенок имеет право на выражение своего мнения по любым вопросам, которые касаются его семьи, сообщила Полянская.

«Если вдруг по какому-либо вопросу будет организовано судебное заседание, 10-летний ребенок имеет право быть заслушанным в суде. Без учета его мнения не может быть принято ни одно судебное решение», — заверила адвокат.

Работа и проживание отдельно

По достижении 14 лет ребенок может устроиться на работу, если у него есть такое желание, сообщила специалист.

«Если в 14 лет подросток захочет работать, он может сделать это только с согласия родителей и органов опеки. И также с согласия родителей может оформить себя как самозанятый для оказания услуг. С 15 лет согласие органов опеки уже не нужно, будет достаточно только разрешения родителей. Но в случае, когда ребенок устраивается на должность по трудовому договору, в 16 лет он вправе потребовать признания его совершеннолетним и дееспособным. Если родители не согласны, ребенок самостоятельно может обратиться в суд и требовать признания его дееспособным. Также подросток вправе сам распоряжаться своей заработной платой, без согласия родителей», — пояснила специалист.

С 14 лет детям разрешается проживать отдельно с согласия родителей, сообщила адвокат.

«Конечно, взрослые должны продолжать контролировать детей, отвечать за их жизнь, здоровье и содержание, но если у маленьких граждан есть желание и возможность, они могут жить отдельно. А с 16 лет дети-сироты с согласия органов опеки и опекуна тоже могут проживать отдельно. Для этого выносится специальное постановление», — пояснила специалист.

Вклады и оформление карты

Также с 14 лет ребенок имеет право открыть вклад в банке или оформить банковскую карту без контроля родителей. Он может тратить денежные средства, которые будут храниться на счетах, по своему усмотрению. А с 15 лет можно самостоятельно обращаться за медицинской помощью, без согласия родителей, сообщила эксперт.

«При этом с 15 лет дети могут требовать от медицинских учреждений сохранять медицинскую тайну или отказываться от медицинского вмешательства (к примеру, от прививки). Также есть возможность анонимно произвести тестирование на инфекции, передающиеся половым путем (ВИЧ, сифилис, гепатиты)», — рассказала Полянская.

Особые условия

Дети с ограниченными возможностями здоровья имеют право пройти территориальную территориальную психолого-медицинскую комиссию (ТПМПК), которая позволит получить особые условия при сдаче государственных экзаменов.

«Например, при наличии какого-либо заболевания ребенок может рассчитывать на увеличение продолжительности экзамена. Если у подростка более сильные ограничения здоровья, тогда ТПМПК будет рекомендовать отдельную форму обучения либо другое образовательное учреждение для прохождения школьной программы», — сообщила адвокат.

А дети с инвалидностью имеют право на получение бесплатных учебников, пособий, литературы и специальных условий обучения.

«Им положены услуги сурдопереводчиков. Также они учатся на специальных условиях, и все образовательные программы, методики, учебники, пособия, дидактические материалы, специальные технические средства рассчитаны именно для этой категории детей», — заключила специалист.

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