В Госдуме сообщил, сколько было принято законов для защиты детей

Свыше 50 федеральных законов, направленных на защиту прав и интересов детей, приняла Госдума, начиная с 2021 года, сообщила в своем Telegram-канале вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова.

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«Защита детей - наш приоритет», — подчеркнула она, отметив, что каждого ребенка надо окружить любовью, оградить от опасностей и помочь ему раскрыть свои способности и таланты при достижении поставленных целей.

Анна Кузнецова также поблагодарила родителей, бабушек и дедушек, воспитателей и учителей, всех, кто занят с детьми и вкладывает в заботу о них всю свою душу.