Эксперты обсудили, могут ли видеоигры помочь детям стать успешными

Исследование показало, что дети, которые увлекались видеоиграми в раннем возрасте, будучи взрослыми, на 71 процент чаще других получали повышение. При этом их годовой заработок был в среднем больше на 500 тысяч рублей. Дело в том, что игры развивают стратегическое мышление и навык работы в команде, помогают бороться со стрессом, а также повышают технологическую грамотность. Действительно ли увлечение играми может помочь добиться успеха во взрослом возрасте и можно ли сделать свое хобби профессией, «Вечерняя Москва» обсудила с экспертами.

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Польза и вред видеоигр

Детский и семейный психолог Наталья Наумова отметила, что в любой деятельности, в том числе и в видеоиграх, могут быть как плюсы, так и минусы. Некоторые игры помогают развивать сосредоточенность или учат просчитывать ходы.

«Если ребенок потратит на это много времени и сил, то он действительно сможет отточить те или иные функции. В то же время у детей может испортиться осанка. Редкий ребенок, который сидит за компьютером, держит спину ровно», — указала эксперт.

От длительного времяпрепровождения у монитора портится зрение, поэтому видеоигры как способ развития точно не подходят детям, которые родились уже со слабым зрением. Кроме того, пока ребенок сидит у компьютера, у него нет возможности двигаться, следовательно, не развивается двигательная активность.

«В детском возрасте движение — это самое главное. Идет развитие организма, и чем меньше у ребенка подвижности, тем меньше ловкости. Соответственно, межполушарные связи работают немного хуже. Но если все в меру и ребенок успевает заниматься спортом, гулять, общаться с друзьями, то беды в этом нет», — заверила эксперт.

Чтобы понимать, подходит ребенку или нет увлечение видеоиграми, нужно учитывать его неврологический статус. Так, если дети изначально от природы возбудимы, гиперактивны, то им нравятся игры. Однако такое времяпрепровождение сильно вредит им.

«Проблема в том, что у таких детей не срабатывает торможение, а возбуждение превалирует. И компьютерная игра не поспособствует тому, чтобы ребенок научился управлять собой. В итоге — истерики, слезы, трудности с отходом ко сну, переутомление, агрессия», — предупредила собеседница «ВМ».

Сколько времени можно проводить за компьютером

Если и позволить таким детям играть, то делать это нужно очень дозированно. Точно определить время, которое ребенку можно проводить за компьютером, можно на приеме у невролога или психолога.

«Около 30 минут в день будут безвредны для всех ребят, но точная норма индивидуальна для каждого», — подчеркнула Наумова.

В целом компьютерные игры не подходят детям младшего школьного возраста — в эти годы главной функцией для них является движение. Поэтому давать пяти- или шестилетнему ребенку доступ к компьютеру, телефону или планшету даже опасно: ухудшается концентрация внимания, но повышается уровень агрессии.

«Для школьников постарше компьютерные игры в течение 30–40 минут в день не будут вредными. И это действительно может вылиться во что-то хорошее», — добавила психолог.

Отказ от реальной жизни

Психолог Артемий Сибирский предположил, что с видеоиграми может развиться усидчивость, вовлеченность и фокусировка. Но с другой стороны, увлечение «стрелялками», гонками и прочими жанрами может привести к проблемам во взрослом возрасте.

«Обычно это люди, которые отказываются от своей реальной жизни и полностью погрязают в виртуальном мире, теряя интерес и постепенно навык коммуникации в реальной жизни. Им достаточно тяжело в социуме, тем более на работе. В играх они сами себе хозяева, тогда как в реальной жизни все наоборот», — пояснил эксперт.

Собеседник «ВМ» привел и свой личный пример: у него довольно рано появился компьютер, и со второго класса школы он играл в различные компьютерные игры. Но потом, когда у него появился интернет, будущему IT-специалисту и психологу стало интересно, что можно делать с помощью компьютера и как зарабатывать на этом деньги.

«И мне уже неинтересно было играть в игры. С тех пор я больше не играл, тем более на телефоне. Был период, когда я скачал одну игру и начал проводить там время вечерами после офиса. Но потом понял, что трачу по три часа, поздно ложусь спать. Удалил ее в одночасье и больше никогда не ставил», — поделился Сибирский.

По его мнению, важно с раннего детства объяснять ребенку, для чего нужны компьютер и мобильные телефоны — не для развлечений. К тому же детям нужно давать разнообразие занятий в реальном мире. Например, делать что-то для мелкой моторики (лепить из пластилина, рисовать, плести фенечки), ходить в спортивные и творческие кружки. Тогда у них не будет потребности в играх и времени на них.

«Вопрос в том, что родители сами подсаживают детей на девайсы и игры. Когда ребенок хочет получить внимание от мамы или папы, которые, может, объективно устали на работе, за домашними делами — им нужно личное пространство. И чтобы дети не отвлекали, они дают им телефон, компьютер или планшет», — привел пример психолог.

Правда, увлечь ребенка можно не только развлекательными играми, но и развивающими. С другой стороны, мальчику вряд ли будут нужны ребусы и загадки — скорее, он захочет поиграть в гонки или «стрелялки», считает Сибирский.

Превратить увлечение в профессию

Можно ли сделать увлечение видеоиграми своей профессией, предположил эксперт в области IT, разработчик сайта Kremlin.ru Артем Геллер. Он выразил мнение, что не игры делают людей востребованными на работе, а сам человек, который обладает определенным складом ума: он может много времени проводить за рутинными задачами, интересоваться новым и пытается во всем разобраться.

«Если человек чем-то увлекается, то он может потратить очень много времени на свой интерес и в нем достичь успеха. Например, если ему нравится строительство моделей в играх Minecraft или Roblox, значит, это его хобби. Он может с большой вероятностью стать хорошим специалистом в моделировании для игр и других индустрий», — рассказал собеседник «ВМ».

В современном мире существенное развитие получил киберспорт. Игроки могут продемонстрировать свое мастерство всему миру на специализированных турнирах и выиграть крупные суммы.

«Киберспорт сейчас уже можно уравнять с профессиональным спортом, в котором нужно бесконечно долго тренироваться. Лишь единицы добьются условных олимпийских медалей, а в случае с киберспортом — гонораров», — указал эксперт.

Поэтому большая часть тех, кто мечтает превратить игры в свое призвание, отсеется на этапе серьезной подготовки, как в профессиональном спорте. Для многих это останется просто одним из хобби, заключил Геллер.