Психолог высказалась о социофобии поколения альфа

Современные молодые люди в эпоху развития интернета и искусственного интеллекта предпочитают виртуальное общение живому. Мода на онлайн-школы способствует разобщению и даже социофобии. Каким формируется поколение альфа, «ФедералПресс» рассказала психолог и гештальт-терапевт Татьяна Федосимова:

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«У этих детей контакт с миром через интернет гораздо больше, чем у предыдущих поколений. Я наблюдаю такую тенденцию: идет разрыв между живым и виртуальным общением по качеству и содержанию, склонность к виртуальному общению у них больше, чем к личному. В приоритете у многих общение в Сети.

Есть еще одна тенденция – активное развитие онлайн-школ, становится более модным переход на дистанционное образование. И вот здесь я бы детей разделила на две группы. Первая – это те, которым не хочется тратить много времени на посещение школы, потому что они быстрее осваивают материал. Они тратят свободное время на спорт, дополнительное образование, развивают в себе то, что важное именно для них. И у таких ребят с общением нет никаких проблем.

Но сейчас очень много детей перешло на дистанционное обучение в связи с симптомами социофобии и сложностями в общении. Они убежали от контакта с людьми в изоляцию. Еще есть группа детей, она чуть меньше, которые так и не смогли установить с одноклассниками и с учителями нормальные отношения. Им просто плохо в школе, потому что они не справлялись с учебной программой. И они выбирают онлайн-школу, но и там таким деткам плохо.

Дистанционное образование тоже способствует усилению разобщения и социофобии. Но все-таки отмечу, что это происходит не всегда, а только в случае наличия этих симптомов. В других случаях дистанционное обучение может наоборот создать почву для более глубокого общения именно с теми, с кем хочется общаться, а не с теми, с кем вынужден. Это дает возможность выбирать, в какой среде я хочу развиваться, а в какой нет. Польза дистанционного обучения в этом направлении точно есть».