Родители ответили, сколько они готовы потратить денег на выпускной

Аналитики «Авито» выяснили: в среднем россияне считают, что выпускной ребёнка обойдется в 31 тыс. рублей. Из них 19 тыс. рублей уйдёт на празднование, а 12 тыс. рублей — на вечернее платье или костюм.

© РИА Новости

Согласно статистике, большая часть старшеклассников в этом году будут отмечать выпускной в школе.

Так, 29% после официальной части продолжат в ресторане или в банкетном зале, а 17% отправятся отмечать на природе.

«В среднем на празднование этого события родители закладывают 19 тыс. рублей. Но всё же 47% хотели бы уложиться в 10 тыс. рублей, из них 14% — и вовсе в 5 тыс. рублей. От 10 тыс. до 30 тыс. рублей готовы потратить 32%, а более этих сумм — 17%», — рассказали специалисты.

Исходя из опроса, образ на выпускной не менее важная деталь праздника.

«Большинство родителей (61%) принимают участие в выборе наряда. Однако в каждом четвёртом случае (27%) ребёнок всё подбирает сам, обращаясь к родителям только с просьбой оплатить выбранное. Есть и те родители, которые покупают всё сами, без участия ребёнка (11%), — в основном это касается молодых людей (14% против 8% девушек)», — следует из предоставленных RT данных.

Также аналитики выяснили, какой процент покупателей прибегает к пользованию онлайн-сервисов.

«Большинство выбирают и заказывают вещи для образа на выпускной онлайн. Причём 26% делают это на сайтах или в приложениях конкретных магазинов, а 25%, то есть каждый четвёртый, выбирают вещи на различных онлайн-площадках вроде "Авито". Из тех, кто на стороне офлайна, 29% предпочитают конкретные магазины, а 9% обращаются в ателье и шьют образ на заказ. В среднем родители готовы потратить на образ ребёнка на выпускной 12 тыс. рублей», — добавили в организации.

Ранее директор Центра развития компетенций в индустрии моды Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова, член Союза дизайнеров России Светлана Костенко дала советы по подбору наряда для выпускниц.