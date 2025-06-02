Сколько выпускников сдадут ЕГЭ по обществознанию и физике

Экзамены по обществознанию и физике пройдут 2 июня в основной период ЕГЭ, на них зарегистрированы почти 378 тыс. участников. Об этом сообщили в пресс-службе Рособрнадзора.

"Всего в этот день экзамены планируют сдавать почти 378 тыс. человек. Экзамены пройдут во всех регионах России и образовательных организациях, реализующих российские образовательные программы за рубежом. Для проведения ЕГЭ в этот день будет задействовано 4 360 пунктов проведения экзаменов (ППЭ), более 150 тыс. организаторов, технических специалистов и других сотрудников ППЭ, мониторинг хода ЕГЭ будут вести более 9 тыс. общественных наблюдателей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ЕГЭ по обществознанию - самый популярный предмет по выбору, на его сдачу зарегистрированы более 272 тыс. участников. Минимальный балл на ЕГЭ по обществознанию, ниже которого вузы не могут устанавливать проходной порог для абитуриентов, составляет 42 балла.

На ЕГЭ по физике зарегистрированы свыше 105 тыс. участников. Установленный минимальный балл на ЕГЭ по физике - 36 баллов.