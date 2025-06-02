Школьники приступили к сдаче ЕГЭ по физике и обществознанию

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по физике и обществознанию начался в Москве 2 июня в 10:00. В этот день в аттестации примут участие около 40 тысяч человек. Об этом рассказали в пресс-службе столичного Департамента образования и науки.

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«Обществознание традиционно стало одним из самых популярных предметов по выбору. 2 июня его будут сдавать более 29 тысяч человек, из которых почти 28 тысяч — выпускники текущего года. Впервые за несколько лет в топ популярных предметов по выбору вошла физика. В этот день ее будут сдавать почти 11 тысяч участников, в том числе более 10 тысяч выпускников текущего года», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Для проведения ЕГЭ в Москве организовано 215 пунктов. Результаты станут известны не позднее 19 июня. Участники экзамена смогут узнать их в личном кабинете на портале mos.ru или в своей школе.

ЕГЭ по обществознанию часто выбирают для поступления на гуманитарные специальности. На выполнение заданий выпускникам дается три часа 30 минут. Испытание состоит из двух частей и включает 25 заданий с кратким и развернутым ответом.

Физика популярна у ребят, которые поступают в технические вузы. На выполнение работы по этому предмету отведено больше времени — три часа 55 минут. Экзамен разделен на две части. Первая состоит из 20 вопросов с кратким ответом, вторая включает шесть заданий с развернутым. В ходе испытания можно использовать непрограммируемый калькулятор и линейку без справочной информации.

Следующие экзамены пройдут 5 июня. Столичные школьники сдадут ЕГЭ по биологии, географии и письменную часть испытания по иностранным языкам. Ранее прошел экзамен по русскому языку. Всего в этом году на сдачу ЕГЭ зарегистрировались более 90 тысяч человек, в том числе свыше 71 тысячи выпускников этого года.

Основной период ЕГЭ продлится до 4 июля. В этом году одиннадцатиклассники смогут пересдать экзамен по одному из предметов школьной программы 3 и 4 июля. Чтобы получить к нему доступ, необходимо воспользоваться услугой «Повторный допуск участников ГИА к сдаче экзаменов» в разделе каталога услуг «Образование» на официальном портале Мэра Москвы. Дополнительный период ЕГЭ запланирован с 4 по 23 сентября.

С 2022 года в рамках подготовки к ЕГЭ столичные школьники пишут тренировочные работы, которые организует столичный Департамент образования и науки. Кроме того, качественно подготовиться к единому государственному экзамену можно с помощью онлайн-курсов, которые предлагает Центр педагогического мастерства. Материалы, разработанные лучшими преподавателями столицы, размещены в библиотеке «Московской электронной школы» («МЭШ»).

Помимо этого, в электронном дневнике «МЭШ» в сервисе «Экзамены» доступны видеоразборы заданий ЕГЭ, тесты с автопроверкой и интерактивные приложения. Здесь также можно найти рекомендации по заполнению бланков, видеоролики с рекомендациями по управлению своим временем и советы психологов по управлению стрессом и развитию памяти. Видеоразборы заданий ЕГЭ и прочие материалы для подготовки к единой городской контрольной работе представлены на стартовой странице библиотеки «МЭШ» в подборке «Подготовка к ЕГЭ-2025».

Узнать больше о проведении государственной итоговой аттестации в столице можно на сайте Регионального центра обработки информации города Москвы, а также по телефону: +7 499 653⁠-94⁠-50.

Проведение подготовительных мероприятий для успешной сдачи школьниками итогового сочинения и государственных экзаменов не только помогает учащимся достигать высоких результатов на испытаниях, но и способствует развитию талантов детей и формированию у них навыков, которые пригодятся им в будущей профессии. Это соответствует задачам проекта «Все лучшее детям» национального проекта «Молодежь и дети».

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