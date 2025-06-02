В России оценили модернизацию детских лагерей

Девять миллиардов рублей выделят на модернизацию летних лагерей и баз отдыха в России. По программе не только обновляют устаревшие объекты, но и создают современные условия для развития и отдыха детей, передает «МИР 24.

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«За всего два года проведена большая работа. Я могу с уверенностью сказать, что задачи, которые были поставлены перед регионами участниками программы прошлого года полностью выполнены. Я несколько раз подчеркнула, что очень важно, что мы уложились в максимально сжатые сроки, тем самым у нас появляется еще один аргумент при формировании бюджета, что эта программа работает как часы.

В программе приняли участие 58 субъектов Российской Федерации. И более 100 тысяч ребят со всей страны могут отдохнуть в обновленных детских лагерях.