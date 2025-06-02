Психолог рассказал, как правильно кричать на детей

В этом положении повышать голос неудобно.

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Метод поможет настроиться на спокойный разговор с ребёнком.

Такой совет в эфире радиостанции «Говорит Москва» дала доктор психологии, ведущий российский эксперт в области развития эмоционального интеллекта Виктория Шиманская.

«Ни в коем случае нельзя действовать через страх или насильственные методы. Даже если накричать на ребёнка — всё это бессмысленно. Работает только временный эффект запугивания. Если при этом ещё и применять силу, то, когда ребёнок подрастёт и станет сильнее, он может ответить тем же: либо ударить слабого, либо тех же родителей. Родители наказывают от бессилия — потому что не знают, как иначе решать проблему. Если чувствуете, что хотите накричать на ребёнка, сядьте на пол. Лёжа или сидя кричать неудобно. На физическом уровне это помогает перестроить реакцию, и вы задумаетесь, а почему вы вообще кричите. Отсутствие наказания не означает вседозволенность. Если ребёнок не слушается или капризничает, важно задать себе вопрос — почему он так себя ведёт? Даже если он ещё не говорит, с ним всё равно нужно разговаривать — это помогает осознавать происходящее. Любые эмоции — это нормально».

Ранее психолог попросила родителей не подавлять «природную агрессию» детей. Она позволяет эффективно достигать поставленных целей, заявила Елена Соловьёва.