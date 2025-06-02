Какие подростки наиболее импульсивны

Подростки с вечерним хронотипом склонны к более импульсивному поведению по сравнению с их сверстниками, предпочитающими ранний подъем. К такому выводу пришли исследователи из Университета Питтсбурга. Работа опубликована в журнале SLEEP.

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В исследовании приняли участие 210 подростков в возрасте около 17 лет. Участники заполняли опросники, в которых указывали предпочтительное время сна и бодрствования, а также уровень импульсивности. Кроме того, специалисты провели анализ слюны на уровень мелатонина, чтобы объективно определить циркадные ритмы.

Оказалось, что «совы» чаще испытывают так называемую негативную неотложность — склонность действовать под влиянием отрицательных эмоций, а также быстрее сдаются при выполнении сложных задач. При этом связь между объективной фазой циркадных ритмов и импульсивностью выявлена не была.

Как отмечают авторы, результаты могут быть полезны для разработки методов профилактики рисков, связанных с импульсивным поведением, включая употребление психоактивных веществ. Исследователи предполагают, что коррекция режима сна может стать эффективным способом снижения импульсивности у подростков.