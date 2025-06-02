Детский омбудсмен назвал ошибку органов опеки

В детских домах и приютах 25% детей находятся необоснованно. Об этом заявила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.

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На встрече с российским лидером Владимиром Путиным она указала, что в данных случаях семьям «можно было оказать помощь без разлучения».

По её словам, у органов опеки, комиссии по делам несовершеннолетних и МВД «не стоит задача вытащить семью из кризиса», тогда как соцслужбы, кураторы и реабилитационные центры работают иначе.

«Зачем забирать ребёнка и разлучать? Привезите его вместе с мамой и работайте сразу. Потому что в учреждение попасть легко, а забрать ребёнка оттуда очень сложно», — заключила обудсмен.

Ранее Львова-Белова заявила, что в России одномоментное нахождение детей детей в приютах и в детских домах за 10 месяцев снизилось на 10,2%, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».