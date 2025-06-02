Депутат поднял вопрос о бесконтрольном употреблении БАДов детьми

Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект о запрете доступа к сайтам с БАДами без госрегистрации. Замруководителя фракции ЛДПР, глава Комитета ГД по охране здоровья Сергей Леонов рассказал «Дума ТВ», что существует серьезная проблема, связанная с тем, что некоторые биологически активные добавки могут влиять на аппетит, и имеют место ситуации, когда дети приобретают эти добавки, принимают их без какого-либо контроля и, как следствие, худеют.

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«Что смотрят родители? Куда смотрят в этой ситуации? Но такие вещи есть. Вообще можно любым веществом нанести себе вред, если бесконтрольно его употреблять. Простыми витаминами можно нанести себе вред. Поэтому, конечно, в любом случае, если у человека есть необходимость или желание купить ту или иную биологически активную добавку, он должен посоветоваться с врачом своим лечащим, врачом в поликлинике, либо знакомым врачом»‎, — сказал парламентарий.

Он уточнил, что в связи с этим возникает некоторое противоречие в том, что биологически активные добавки (БАДы) активно продвигаются с помощью рекламы.

По словам Леонова, реклама БАДов встречается повсеместно, поскольку они не являются лекарственными средствами и продаются без рецепта, и это создает впечатление, что они безопасны и не могут причинить вред.

«До принятия закона врачи не назначали эти БАДы. А сейчас в какой-то степени упорядочена эта ситуация, потому что уже будет понятно, вот есть БАДы, есть врач, вот он назначил»‎, — подметил Леонов.

В заключение он добавил, что биологически активные добавки следует принимать только по назначению врача.