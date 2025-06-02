Приложение для детей «Заступник»: как оно поможет защитить вашего ребенка

Пилотный проект цифрового приложения для детей "Заступник" бьет рекорды спроса и востребованности в Сибири и Татарстане. Показательный случай. В Омске 5-летний мальчик забрался на дерево и не смог с него слезть. Ребенок дотронулся до экрана своего телефона, и на помощь к нему через 3-7 минут пришли 17 мам и 11 пап.

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Так работает "Заступник". Омск окутан 90-тысячной сетью родителей-волонтеров, которые видят у себя в смартфоне, что происходит с их ребенком. Для этого приложение ребенка, и детей, входящих в родительское сообщество, телефон привязывает к аккаунту телефона родителей, что дает возможность смотреть и слышать, где находится ребенок, получать пуш-уведомления, что он вошел в школу, в бассейн или доехал до места проведения спортивной секции или до бабушки.

На май 2025 года экстренную помощь удалось оказать более 4,5 тысячи детей по стране.

Если же ребенок подвергается опасности, ему достаточно дотронуться даже до заблокированного экрана, и контроль родителей приобретает принципиально иное качество. Приложение привязано к системе "112" , "Яндексу" и местным сотовым операторам, что позволяет мгновенно отследить местоположение ребенка. Но главное, чрезвычайное происшествие оказывается под контролем Ситуационного центра "Заступника" и родительского волонтерского сообщества. В Омске, например, в него входят до 90 тысяч родителей, в Татарстане - около 100 тысяч и ряды добровольцев растут.

За 2024 год "Заступнику" удалось выручить из беды около 4,5 тысячи детей, которые летом на воде тонули, они терялись, их запирали в багажник авто при похищении, имели место случаи сексуальных домогательств, к детям приставали хулиганы на улице, они путали номер автобуса-трамвая и из своего спального района города уезжали в неизвестную часть города , где их отслеживали родители-волонтеры из "Заступника".

Как сообщил первый заместитель полномочного представителя президента России в Сибирском федеральном округе Олег Денисенко, в Сибири динамика подключения в "Заступнику" только растет: в Омске - 72 тысячи, в Кемерове - 67 тысяч, в Томске - 12 тысяч, Иркутская и Новосибирская области пока находятся в начале эксперимента. Тем не менее на май 2025 года удалось оказать экстренную помощь двум тысячам детей в Омской области и более 4,5 тысячи детей по стране.

При этом, как считают эксперты "Лаборатории Касперского", в ряду преимуществ "Заступника" - это абсолютно отечественная разработка, что снижает риски утечки персональных данных, "Заступник" бесплатный для пользователей и, главное, создает комьюнити - родительское сообщество взаимопомощи.

В ряду недостатков - требует обучения детей цифровой грамотности, и были случаи, когда отключалась местная сотовая связь и дети впадали в панику. Им никто не объяснял, куда своими ногами идти и к кому обращаться, если приложение не работает.