«Зарница 2.0»: что это за игра и почему она так популярна у детей

Десятки тысяч детей из разных регионов РФ в 2025 году принимают участие в военно-патриотической игре «Зарница 2.0». До конца июля школьники и студенты колледжей, вышедшие в окружной этап игры, будут соревноваться в ловкости, скорости, дисциплине, знании истории, умении ориентироваться на местности. Финал состоится в сентябре. Почему «Зарница 2.0» так популярна, в чем ее суть и какую пользу она несет детям — в материале «Газеты.Ru».

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Как появилась «Зарница»

История военно-спортивной игры «Зарница» началась 23 февраля 1964 года. Именно тогда учитель из села Мысы Краснокамского района Пермской области Зоя Кротова провела для своих учеников первую такую игру.

Педагог хотела разнообразить пионерскую деятельность и увлечь ею учеников. Накануне Дня Советской армии и Военно-морского флота она предложила школьникам превратить их учебное учреждение в мини-армию. Каждый класс выбрал свой род войск, а учителя превратились в генералов.

Дети и взрослые подошли к игре креативно. 23 февраля уроки в школе прошли с особым армейским колоритом. Состоялся военный смотр, а после уроков дети отправились на один из холмов, где прошло тактическое состязание. Школьники преодолевали «минные поля», заграждения, вступали в «схватки», срывая друг с друга бумажные погоны, оказывали первую помощь.

Победителем признавался отряд, чьи участники первыми захватили крепость и флаг противника. В качестве награды участники самого ловкого отряда получили на линейке торт.

Дети с таким восторгом окунулись в игру, что Зоя Кротова решила повторить мероприятие 9 мая. Тогда его провели совместно с курсантами Высшего командно-инженерного училища.

Уже на следующий год в «Зарницу» играли все школьники Пермской области, а несколько лет спустя игра стала всесоюзной и невероятно популярной.

В чем особенности игры «Зарница 2.0»

«Зарница 2.0»— это современная интерпретация легендарной советской военно-спортивной игры. В отличие от классической версии, она сочетает в себе элементы тактических тренингов, командных соревнований и современных технологий, создавая уникальный формат активного отдыха и обучения.

Главная цель игры — развитие командного духа, лидерских качеств, навыков стратегического мышления и физической выносливости у участников. Кроме того, «Зарница 2.0» способствует формированию у молодежи чувства ответственности, взаимопомощи и патриотизма, а также знакомит с историей и традициями страны через игровые ситуации.

Первая масштабная перезагрузка советской игры прошла в России в 2024 году и собрала более 800 тысяч заявок от школьников. Финал состязания приняла Волгоградская область.

В 2025 году «Зарница 2.0» проходит с еще большим масштабом.

«На "Зарнице" росли наши родители, бабушки и дедушки. Ее возрождение силами "Движения первых", Юнармии, центра "ВОИН" при поддержке Минобороны, Минпросвещения, Росгвардии и Росмолодежи — это и дань традициям, и переосмысление полезной и увлекательной игры», — рассказал «Газете.Ru» депутат Госдумы Александр Толмачев.

Как проходит «Зарница 2.0»

Игра «Зарница 2.0» — это командное соревнование, которое проходит на специально оборудованных площадках или в природных условиях.

Команды из 10 человек выполняют различные задания, включающие:

тактические маневры и ориентирование на местности с использованием современных гаджетов (GPS, смартфоны);

решение интеллектуальных задач и головоломок, связанных с историей и военным делом;

физические испытания: бег, преодоление препятствий, стрельбу из лазерного или пневматического оружия;

коммуникационные задания, требующие слаженной работы и координации между участниками;

отработку навыков оказания первой помощи;

саперное дело;

управление БПЛА.

Инновации и технологии в «Зарнице 2.0»

В отличие от классической версии, в «Зарнице 2.0» широко используются современные технологии:

GPS-трекинг для отслеживания передвижения команд;

мобильные приложения для получения заданий и связи с организаторами;

лазертаг-оборудование вместо боевого оружия для безопасного моделирования боевых столкновений;

виртуальная и дополненная реальность для создания интерактивных игровых сценариев.

Этапы игры

«Зарница:2.0» состоит из четырех этапов:

Отборочный. Стартовал в феврале и длился полтора месяца. На этом этапе игры дети принимали участие в викторине «Герои в форме», проверяли знания истории Отечества, оттачивали навыки строевой подготовки, учились оказывать первую помощь и проходили другие испытания.

Стартовал в феврале и длился полтора месяца. На этом этапе игры дети принимали участие в викторине «Герои в форме», проверяли знания истории Отечества, оттачивали навыки строевой подготовки, учились оказывать первую помощь и проходили другие испытания. Муниципальный. Стартовал 1 марта и длился до середины апреля. Дети состязались в тактической медицине, военизированной эстафете, огневой подготовке, знаниях о выживании в экстремальных условиях и других конкурсах.

Стартовал 1 марта и длился до середины апреля. Дети состязались в тактической медицине, военизированной эстафете, огневой подготовке, знаниях о выживании в экстремальных условиях и других конкурсах. Региональный этап. Стартовал 17 апреля и завершился 31 мая. На этом этапе дети принимали участие в конкурсах на тему радиационной, химической и биологической защиты, в состязаниях медиков, командиров, саперов, операторов БПЛА, военкоров, штурмовиков, проходили иные испытания.

Стартовал 17 апреля и завершился 31 мая. На этом этапе дети принимали участие в конкурсах на тему радиационной, химической и биологической защиты, в состязаниях медиков, командиров, саперов, операторов БПЛА, военкоров, штурмовиков, проходили иные испытания. Окружной этап. Стартует 16 июня и продлится до 31 июля. Самые подготовленные отряды средней и специальной возрастных категорий отправятся на окружные этапы, где будут состязаться за место в финале. К вышеперечисленным конкурсам добавятся соревнования политруков, проверка на знание инженерного оборудования и маскировочных позиций.

Стартует 16 июня и продлится до 31 июля. Самые подготовленные отряды средней и специальной возрастных категорий отправятся на окружные этапы, где будут состязаться за место в финале. К вышеперечисленным конкурсам добавятся соревнования политруков, проверка на знание инженерного оборудования и маскировочных позиций. Всероссийский финал. Начнется 1 сентября и завершится 30 сентября. Конкурсы те же. Соревнуются лучшие из лучших.

По итогу пройденных конкурсов и этапов командам начисляют очки. Топ отрядов по очкам выводится на главном сайте игры.

Кто может принять участие в «Зарнице 2.0»

Возрастные категории

В игре могут принимать участие школьники и студенты колледжей четырех возрастных групп:

младшая — те, кто родился с 1 октября 2014 года по 30 сентября 2017 года;

средняя — те, кто родился с 1 октября 2011 года по 30 сентября 2014 года;

старшая — учащиеся общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций, родившиеся с 1 октября 2007 года по 30 сентября 2011 года;

специальная — учащиеся профессиональных образовательных организаций, родившиеся с 1 октября 2003 года по 30 сентября 2007 года.

Для участия в игре формируется отряд из 10 человек. Каждый участник выбирает роль из предложенных. Готовый отряд должен включать в себя:

1 командира;

2 медиков;

1 сапера;

2 оператора БПЛА;

1 военкора;

2 штурмовика;

1 политрука.

Участникам Зарницы 2.0 нужно положить в рюкзак следующие вещи:

спички;

швейный набор;

фонарик;

компас;

карту;

медикаменты;

дождевик;

питьевую воду.

Как подать заявку на участие в «Зарнице 2.0»

Первым на сайте игры подает заявку наставник отряда — им может быть педагог, специалист по воспитанию, родитель, законный представитель одного из участников отряда. Ему необходимо зарегистрироваться, авторизироваться и сформировать заявку. Затем в отряд по ссылке от наставника начинают вступать участники.

В день прибытия на любой из этапов игры участникам понадобится предъявить:

согласие на обработку персональных данных;

оригинал ранее поданной заявки;

копию полиса ОМС;

копию приказа направляющей организации о назначении наставника и возложении на него ответственности за жизнь, здоровье и безопасность участников отряда;

справку о состоянии здоровья;

справку о наличии прививок и ряд других документов.

Интересные факты о «Зарнице 2.0»

В этом году участие в муниципальном этапе приняли сотни тысяч школьников по всей стране. Каждый пятый из них практиковался в управлении БПЛА. Всего в соревнованиях было задействовано 17 тыс. симуляторов «Квадросим».

«Квадросим» — это стандартная платформа для отработки навыков пилотирования в рамках соревнований. Она позволяет обеспечить единые условия для участников, а также массовое и доступное вовлечение в подготовку операторов БПЛА.

Участники «Зарницы 2.0» с условно-военной специальностью «Оператор БПЛА» могут тренироваться в игровом симуляторе «Академия дронов» от платформы «Берлога». Тренажер можно скачать на ПК и отработать навыки управления дроном.

Основа отряда — командир. Тем, кто выбрал эту специальность, нужно быть готовым брать на себя ответственность, мотивировать участников отряда и планировать тактику ведения боя. Командир должен быть лидером, уметь принимать решения в стрессовых ситуациях и вести отряд к победе.