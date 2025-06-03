В школах появится обязательный предмет «Духовно-нравственная культура России»

Предмет "Духовно-нравственная культура России", который вернется в школы в 2026 году, будет обязательным, в 5-м классе на него отведут 17 часов, а в 6-м и 7-м классах - по 34 часа. Рукописи всех учебников планируют подготовить уже к ноябрю 2025 года, сообщил ТАСС ректор Московского педагогического государственного университета (МПГУ), академик РАО, доктор исторических наук Алексей Лубков.

Ранее ТАСС в пресс-службе Минпросвещения сообщали, что разработкой учебника для предмета "Духовно-нравственная культура России" занимается МПГУ, также для этой работы привлечена Русская православная церковь в лице митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Шевкунова).

"Программа курса уже определена, он рассчитан на 5-й, 6-й и 7-й классы. Структура курса проработана, его будут преподавать учителя истории. В 5-м классе - 17 часов, в 6-м - 34. И в 7-м тоже 34 часа. Курс будет обязательным. В связи с этим будет пересмотрена структура учебного плана основной школы. Это будет один из важных мировоззренческих курсов", - сказал Лубков.

По его словам, содержание курса будет касаться духовно-нравственных ценностей русской и российской цивилизации - через деятельность героев, через их жизнеописание и их подвиги.

"Главное, мы стараемся сделать так, чтобы это были не просто оторванные от жизни наших детей ценности и герои, а близкие к ним и понятные для их возрастной группы образы. Поэтому, может быть, и само слово "ценности" будет звучать редко, а в большей степени мы будем говорить о главных словах в жизни ребенка", - уточнил ректор МПГУ.

Он отметил, что курс будет интереснее, если параллельно с учебником будет создан ряд методических пособий, в том числе и видеопособие, над которым работает группа авторов.

"У нас есть примеры, которые созданы в новом Херсонесе, из жизни Древней Руси, Византии и античных времен. Наша задача - подготовить рукопись учебников всех трех классов уже к ноябрю этого года. Работа идет успешно, постоянно мы находимся на связи с патриархией, с владыкой Тихоном, под руководством министра просвещения Сергея Сергеевича Кравцова", - подытожил он.

О предмете

Ранее на федеральном портале проектов нормативных правовых актов был размещен приказ Минпросвещения России, по которому, в частности, с 1 сентября 2025 года предлагается исключить предметную область "Основы духовно-нравственной культуры народов России" (ОДНКР), а также учебный предмет ОДНКР. Их планировали интегрировать в учебный курс "История нашего края". С критикой решения выступил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, призвавший не допустить исключения из программы 5-7-х классов отдельного преподавания предмета ОДНКР. О возвращении предмета в 5-7-е классы патриарх сообщил на Рождественских образовательных чтениях, его будут вести учителя истории. Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов уточнил, что предмет вернется с 1 сентября 2026 года.