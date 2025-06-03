В ГАИ разъяснили правила перевозки ребенка на переднем сиденье автомобиля

В редакцию «За рулем» пришло письмо от читательницы Валентины из Москвы, в котором она просила уточнить правила перевозки детей на переднем сиденье автомобиля:

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«Подушка безопасности на переднем пассажирском месте не отключается. Можно ли в таком случае возить на переднем месте 8-летнего ребенка?».

Глава ГАИ Михаил Черников ответил на этот вопрос так:

«Согласно п. 22.9 Правил дорожного движения, дети в возрасте до 11 лет могут ехать на переднем сиденье легкового авто исключительно при условии использования подходящих по весу и росту детских кресел или иных фиксирующих приспособлений. Установка детских кресел или иных фиксирующих устройств и посадка в них детей должны производиться согласно инструкции изготовителя. Необходимо изучить инструкцию именно той модели автомобиля, куда предполагается устанавливать фиксирующее устройство».

От себя добавим, что отключать подушку безопасности переднего пассажира можно только в одном случае – когда на этом месте перевозится грудной ребенок в специальном удерживающем устройстве в положении головой по направлению движения (задом наперед). Дело в том, что головы младенцев большие и тяжелые по отношению к телу, из-за чего для безопасности перевозить их в автомобиле следует головой вперед. Подушка же безопасности, сработав, покалечит или даже убьет грудного ребенка.

Для сидящего в нормальном положении человека на переднем пассажирском сиденье отключать подушку безопасности нельзя ни в коем случае. Это касается и восьмилетнего ребенка, находящегося там в детском кресле.