Как подростки зарабатывают на буллинге в Сети

В Сети обнаружились группы, зарабатывающие на буллинге школьников. Об этом стало известно «Страстям».

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В соцсетях набирают популярность группы, которые занимаются буллингом школьников — зачастую их довольно быстро банят, но нам удалось найти архивные копии пабликов, которые еще несколько месяцев назад выкладывали непотребства о детях.

Действуют подобные группы одинаково — они размещают на страничках фото жертвы и сопровождают их оскорбительными комментариями. Под фото девочек чаще всего пишут об их, якобы, бурной личной жизни, а под фото мальчиков обычно просто оскорбления.

Такие паблики не успевают набрать солидное количество подписчиков — в самой большой из них до блокировки состояло 9 тысяч подписчиков. Развиваются обычно подобные медиа по городам. Например, один телеграм-канал, посвященный буллингу, помимо всероссийского чата имел каналы в Хабаровске, Бежецке, Калининграде и Саратове.

В некоторых случаях к постам прикрепляют не только фото, но и контакты жертв — аккаунты в соцсетях или номера телефонов.

Чаще всего, даже вступая в подобные паблики, школьники уже обрекают себя на оскорбительный пост — администраторы тут же выкладывают фотографию с лицом новой жертвы и выдумывают оскорбительную подпись.

Самое интересное, что такие группы создаются для заработка. Так, в одном из уже заблокированных каналов за удаление поста просили 300 рублей. Деньги нужно было перевести на карту вымогателей. Если есть желание, за ту же сумму можно узнать того, кто отправил пост.

© Соцсети

© Соцсети

С группами пытаются бороться родители пострадавших детей. Но иногда от момента жалобы в полицию до реальных блокировок проходит значительное время.

«Создали какой-то чат в Telegram, там идут оскорбления и унижения детей. Моя дочь не хочет ходить в школу, говорит, что могут сфотографировать в любой момент, даже в туалете караулят. Она удалила все свои фото, боится, на улицу не выходит. В полицию уже обратились некоторые родители, но пока ничего неизвестно», — рассказывала одна из родительниц в соцсетях.

В беседе со «Страстями» одна из матерей пострадавшего ребенка рассказала, что ее дочь от подруги узнала об оскорбительных постах с ее фотографией. Однако в правосудие над злоумышленниками родители девочки не верят, поэтому ни в полицию, ни в школу они не обращались.

«Ребенку 12 лет, прислали скриншот из этой группы, где было ее фото и высказывания в стиле „девочка легкого поведения, страшная“ и все в таком духе. Никуда не обращались. Группу заблокируют и создадут другие», — рассказала она.

Действительно, чаще всего паблики с оскорблениями просто блокируются администрацией соцсетей и никакой ответственности для организаторов не наступает, через какое-то время злоумышленники создают новые группы с теми же адресами.

Однако, как показывает практика, опускать руки стоит не всегда. Еще одна история, в которой пострадала племянница женщины, закончилась печально для организаторов травли.

«Такая же ситуация была в школе моей племянницы. И там так хорошо по башке дали родителям этих детей. Был штраф и детей поставили на учет. Влетело директору и завучам», — сообщила женщина.

Есть и те, кто пытается бороться с новыми буллинг-пабликами. Так, мы обнаружили в Telegram около пяти групп, которые намеренно заняли имена по типу «Зашквар VKD» (чаще всего для буллинга используют именно эти названия).

© Соцсети

© Соцсети

С 16 лет — уголовная статья, родителей тоже могут привлечь к ответственности

Как рассказал «Страстям» адвокат Сергей Жорин, проблема буллинга в Сети действительно актуальна. И в правовом поле есть целый ряд уголовных статей, по которым администраторы подобных групп могут быть привлечены к ответственности.

«Виновные могут быть привлечены к ответственности по следующим статьям Уголовного кодекса Российской Федерации: 128.1 УК РФ — Клевета, 137 УК РФ — Нарушение неприкосновенности частной жизни, 110 УК РФ — Доведение до самоубийства: если травля приводит к попытке или совершению самоубийства потерпевшего, 282 УК РФ — Возбуждение ненависти либо вражды», — объяснил он.

Ответственность по этим статьям наступает с 16 лет. Если же злоумышленник младше, то ему грозит административная ответственность — в качестве наказания будут применяться штрафы от 1 до 10 тысяч рублей. Но в этом случае привлечь могут и родителей.

«Кроме того, родители могут быть привлечены к ответственности по статье 5.35 КоАП РФ за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей», — добавил адвокат.

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Зависть и повторение за родителями: почему буллят школьников

Клинический психолог, психодраматерапевт, эксперт в сфере домашнего насилия, посттравматического стрессового расстройства и зависимостей Олеся Иневская утверждает, что причинами буллинга могут являться сразу несколько факторов.

«Подростки прибегают к буллингу из-за стремления к превосходству, субъективного чувства неполноценности, зависти к тем, у кого есть что-то недоступное агрессору, или желания отомстить за прежние обиды. Часто буллеры испытывают дефицит эмпатии и навыков общения, а так же копируют жестокое обращение родителей», — рассказала она.

При этом буллинг может быть и простой игрой для школьников — они не придают этому большого значения из-за того, что чувствуют свою анонимность и скорее всего не понесут ответственности за травлю.

«Фактор ложной анонимности и безнаказанности в интернете развязывает подросткам руки. В киберпространстве отсутствует непосредственный контакт, нет возможности видеть слезы и боль жертвы, поэтому у агрессора притупляется чувство ответственности», — добавляет она.

Иневская заявляет, что лучшим способом борьбы с агрессорами будет отсутствие реакции на оскорбления. В то же время специалист напомнила о необходимости рассказать о буллинге самым близким, которые поддержат в трудную минуту.