Почему школьники занимаются травлей сверстников в соцсетях

Психолог Иневская рассказала, почему школьники занимаются травлей сверстников. Об этом стало известно «Страстям».

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Все чаще родители школьников обращаются с жалобами на группы в соцсетях, которые занимаются буллингом одноклассников.

Клинический психолог, психодраматерапевт, эксперт в сфере домашнего насилия, посттравматического стрессового расстройства и зависимостей Олеся Иневская утверждает, что причинами буллинга в соцсетях могут являться сразу несколько факторов.

«Подростки прибегают к буллингу из-за стремления к превосходству, субъективного чувства неполноценности, зависти к тем, у кого есть что-то недоступное агрессору, или желания отомстить за прежние обиды. Часто буллеры испытывают дефицит эмпатии и навыков общения, а так же копируют жестокое обращение родителей», — рассказала она.

При этом буллинг может быть и простой игрой для школьников — они не придают этому большого значения из-за того, что чувствуют свою анонимность и скорее всего не понесут ответственности за травлю.

«Фактор ложной анонимности и безнаказанности в интернете развязывает подросткам руки. В киберпространстве отсутствует непосредственный контакт, нет возможности видеть слезы и боль жертвы, поэтому у агрессора притупляется чувство ответственности», — добавляет она.

Иневская заявляет, что лучшим способом борьбы с агрессорами будет отсутствие реакции на оскорбления. В то же время специалист напомнила о необходимости рассказать о буллинге самым близким, которые поддержат в трудную минуту.

Статью о том, что грозит организаторам травли в соцсетях и почему некоторые родители не хотят обращаться с заявлением в полицию, читайте по ссылке.