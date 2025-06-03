Эксперт объяснил, как воспитать в ребенке уверенность в себе

Важные навыки для формирования уверенной личности назвала психолог. По словам специалиста Городского психолого-педагогического центра столичного департамента образования и науки Анастасии Нечаевой, это умение принимать решения, брать на себя ответственность и разрешать конфликты, сообщает РИАМО.

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Эксперт отметила, что следует давать ребенку возможность принимать собственные решения. Но в важных вопросах, которые касаются здоровья и безопасности, решающее слово должно остаться за взрослым человеком.

Малышам можно давать выбор, например, между двумя или тремя вариантами одежды. С младшими школьниками обсудить выбор блюд в кафе. Старшеклассники могут сами выбрать профиль в школе и вуз для обучения.

Важно дать ребенку возможность совершать собственные ошибки. Также его следует научить решать конфликты мирным путем и учитывать мнение других людей в споре. Для тренировки можно использовать сюжеты книг или выдуманные ситуации.

Ранее психолог рассказала, как правильно хвалить детей, чтобы они выросли успешными. Нужно отметить их старания во время процесса достижения цели. Это даст ребенку необходимую обратную связь.