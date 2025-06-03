Выпускники и учителя возмущены сложностью ЕГЭ 2025 года

В России продолжается обсуждение сложности заданий единого государственного экзамена в 2025 году. Выпускники и педагоги выражают недовольство по поводу включения в контрольно-измерительные материалы (КИМ) задач, выходящих за рамки школьной программы. По многочисленным жалобам, некоторые задания соответствуют уровню второго курса технических вузов, что ставит одиннадцатиклассников в затруднительное положение.

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Особое возмущение выпускников вызывает разница в уровне сложности экзаменационных вариантов между регионами. В социальных сетях школьники активно делятся заданиями, демонстрируя существенные различия.

«Вся Россия сидит в слезах и молится на 70 баллов, потому что впервые выдали такие сложные задания. Утром смотрели разбор Дальнего Востока, думали, что будет подобное, а на экзамене увидели задания, которые чуть ли не в три раза сложнее»‎, — приводит скриншот одного из обращения в своем тг-канале директоре Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

Руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев, комментируя ситуацию, заявил, что никаких особо сложных заданий в ЕГЭ не было. По его словам, подобные жалобы поступают ежегодно, но в итоге большинство выпускников остаются довольны своими результатами.

В 2025 году основной период ЕГЭ проходит с 16 по 23 июня, включая резервные дни для тех, кто не смог сдать экзамен по уважительной причине. В июле предусмотрены дополнительные дни для пересдачи одного предмета с целью улучшения результатов.

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