Диетолог высказалась о продаже сладкой газировки в школьных столовых

При этом учеников нужно предупреждать о вреде подобной продукции.

Она может привести к проблемам с лишним весом.

В ассортимент рекомендуется включать больше соков. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» сообщила кандидат медицинских наук Ольга Григорьян.

«Сладкие газированные напитки в школах можно продавать. Но детям надо объяснять, что они содержат большое количество сахара, что у них могут быть проблемы с лишним весом и вообще со здоровьем. Лучше продавать соки — в них меньше сахара, воду, газированную воду, но самое главное — детям давать знания.

Взрослые должны обеспечить детей в школах более здоровыми продуктами: фруктами, овощами, нарезками в стаканчиках — такими брусочками: сельдерей, морковка, огурец. Детей надо готовить к такой здоровой еде».

Ранее в Госдуме призвали убрать фастфуд из школьных столовых. Замруководителя фракции «Новые люди» Сардана Авксентьева направила письмо в Роспотребнадзор с просьбой проверить соблюдение санитарных норм в учебных учреждениях.

По словам парламентария, «все эти сладкие батончики, нездоровые перекусы — это всё создаёт и формирует у детей неправильные пищевые привычки, которые впоследствии могут очень сложно сказаться на их здоровье».