Работы выпускников, которые разместили в интернете материалы ЕГЭ, аннулируют

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Работы участников ЕГЭ, которые разместили в интернете материалы экзаменов, аннулируются, и пересдать предмет можно будет только через год. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Рособрнадзора.

Ранее Telegram-канал "Осторожно, новости" сообщал, что утром в день ЕГЭ по обществознанию в сети появились сканы реальных вариантов экзамена.

"Размещение КИМ в сети Интернет является нарушением порядка проведения экзамена. Работы выпускников, совершивших такое нарушение, аннулируются, и пересдать предмет можно будет только через год", - говорится в сообщении.