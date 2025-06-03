Ученые выяснили, как консерватизм родителей влияет на детей

Дети развивают способность понимать мысли и чувства других — теорию разума — через социальные взаимодействия, особенно с родителями. Новое исследование, вышедшее в International Journal of Behavioral Development, показало, что взгляды родителей на социальную иерархию и подчинение авторитету влияют на развитие этой способности.

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Ученые изучили, как социальные и политические установки родителей связаны с умением детей воспринимать чужую точку зрения. Известно, что развитие теории разума поддерживает высказанными мнениями и разговорами родителей.

Исследование охватило 79 пар матерей и детей (2–6 лет) из Новой Зеландии, все европеоиды. Матерей опросили на тему веры в превосходство одних групп над другими и веры в необходимость подчиняться власти. У детей оценили языковые способности и навыки теории разума с помощью классических заданий.

Матери описывали детям серии картинок с европейскими или китайскими детьми, выражающими эмоции или действия. Анализ показал: матери с высокими показателями социальной доминантности и авторитаризма реже использовали слова о мыслях и чувствах, когда описывали китайских детей — «чужих». При описании европейских детей — «своих» — такого эффекта не было.

Дети матерей с высокими социальными иерархическими убеждениями хуже справлялись с заданиями на теорию разума независимо от возраста, языка и образования матери. Это говорит, что мировоззрение родителей может влиять на социальное развитие ребенка через воспитание и общение.

Выводы подчеркивают, что родители, склонные к иерархическому мышлению и строгому подчинению, могут меньше говорить с детьми о мыслях и чувствах, особенно когда речь идет о людях из других культур. Это ограничивает развитие эмпатии и понимания чужой точки зрения у детей.

Руководитель исследования Тед Рафман, профессор психологии в Университете Отаго, отметил: «Обсуждение ментальных состояний помогает ребенку стать внимательным и сочувствующим».

Поскольку социально-доминантная ориентация и правый авторитаризм связаны с предвзятостью и снижением эмпатии у взрослых, их влияние на развитие детей заслуживает дальнейшего изучения.