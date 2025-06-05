Школьники рассказали, должны ли родители оплачивать им образование

Большинство школьников (72%) считают, что родители должны оплачивать их обучение в вузе, при этом половина из них отмечает, что рассчитывает на это только при наличии финансовых возможностей. Об этом свидетельствуют результаты исследования на основе опроса среди учащихся, которое провела онлайн-школа для детей и подростков Skysmart.

"Согласно результатам опроса среди российских школьников, 38% уверены, что финансирование высшего образования - это ответственность родителей. При этом 34% убеждены, что родители обязаны платить только если есть такая возможность (без кредитов и долгов)", - говорится в исследовании.

При этом 20% респондентов считают, что нужно стремиться поступать на бюджетные места и только туда, где по силам учиться бесплатно. Также 8% полагают, что студенты должны самостоятельно оплачивать свое обучение.

"Современные школьники в основном рассчитывают на поддержку семьи, но часть из них осознает финансовые ограничения. Важно формировать у подростков понимание альтернатив: целевое обучение, колледжи или возможность совмещать работу с учебой. Нужно изучить все варианты финансирования образования (бюджет, гранты). И конечно, открыто обсуждать финансовые возможности семьи и поощрять самостоятельность детей в выборе профессии и способе обучения", - цитируют в исследовании академического директора Skysmart Анастасию Екушевскую.

В онлайн-опросе приняли участие 1 216 человек в возрасте 17-18 лет.