Доктор назвал электронные сигареты «подростковой проблемой»

Дети тянутся к «модным коробочкам».

Таким мнением в эфире радиостанции «Говорит Москва» поделился главный редактор журнала «Медицина» Кирилл Данишевский.

«У нас 30 миллионов зависимых от табачного продукта. Общество сошло с ума. Модные электронные штучки нравятся детям, красивые коробочки. Это большая подростковая проблема. Совершенно непонятно, что там содержится, выявился ряд новых болезней, которые раньше даже не встречались. Во многих странах уже есть запреты на вейпы, у нас почему-то пока что либеральное законодательство. И мы даже не можем изучить вред от них, потому что их используют подростки, которые скрывают это».

Ранее глава Минпромторга выступил за полный запрет вейпов в России. Антон Алиханов предложил это вслед за Минздравом.

«Наверное, регулировать запретами всё на свете нельзя. Но вейпы для меня лично исключение. Я за тотальный запрет», — заявил министр на «Неделе российского ретейла», отвечая на вопрос о перспективах оборота этого вида табачной продукции.

В январе Минздрав сообщал о поддержке инициативы по запрету оборота устройств для курения, а также призвал проработать дополнительные шаги по борьбе с потреблением традиционных и электронных сигарет. В ведомстве назвали приоритетной охрану здоровья детей и подростков, поскольку именно у этих наиболее уязвимых групп населения подобные товары завоевали популярность.