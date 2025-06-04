Россияне рассказали, каким запомнили свой выпускной

Большинство россиян праздновали свой выпускной прямо в школе: так сделали 30% опрошенных. Чуть меньше (28%) выбрали кафе или ресторан. Другие предпочли сменить обстановку: 14% поехали на природу, 11% отправились кататься на теплоходе. Это показал опрос SOKOLOV, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

88% мужчин выбрали костюм или смокинг, девушки в большинстве (72%) — элегантное платье. Лишь 9% выпускниц решились на эффектное бальное платье, а 12% и мужчин, и женщин предпочли не заморачиваться и надели что-то повседневное.

Образ дополнялся деталями: серьги — выбор 68% выпускниц, 8% добавили подвеску или колье. Мужчины оказались сдержаннее — 36% вообще не надевали украшения. Те, кто все же решился, выбирали часы (23%), браслеты (15%) и классические запонки или зажимы (12%).

Украшения с выпускного у многих остались не только в памяти, но и в шкатулке. 33% сохранили все аксессуары, 15% — хотя бы один. Самые «долгоиграющие» — серьги (41%) и часы (18%).

Посмотрели бы на себя в том образе еще раз? Почти половина ответили уверенно, что да: 44% мужчин и 43% женщин считают свой выпускной лук стильным и повторили бы его снова. Около четверти смотрят на старые фото снисходительно: «нормально для своего времени». А 17% мужчин и 11% женщин вспоминают свой наряд с легким ужасом.

Самые запомнившиеся моменты у всех свои: кто-то до сих пор помнит, как им вручали аттестат (18%), кто-то — как танцевали до упаду (18%) или встречали рассвет (17%). А у кого-то остался в памяти первый поцелуй (15%) или бокал шампанского (17%).

Но даже при таких ярких воспоминаниях почти половина (49%) не скучают по школе. Треть (32%) вспоминают то время с теплом и лишь 18% — скучают по-настоящему.

С одноклассниками жизнь часто разводит: 39% почти не поддерживают связь, 32% — только с самыми близкими. 22% вообще ни с кем не общаются, и лишь 8% — все еще на связи со всем классом. А на встречи выпускников стабильно ходят всего 7%, 22% — раз в два-три года, 32% — раз в пять лет. 36% не были ни разу. И все-таки — тот вечер помнит почти каждый.