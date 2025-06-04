Эксперт обвинил отцов в нехватке «морального авторитета»

Без этого происходит «перекос нравоучений».

Необходимо добиваться доверия со стороны ребёнка. Такое мнение в эфире радиостанции «Говорит Москва» выразил член президиума Всероссийской общественной организации «Союз Отцов», автор проекта «КрутОтец» Алексей Чегодаев.

«Почему у мужчин сейчас сложные психологические проблемы. Хочется идеально сделать, а не получается, не знают, как поговорить. И единственное, что остаётся — это: «Я сказал, я знаю». А вот морального авторитета, когда любовь есть, есть доверие, есть договорённости о дисциплине, это не наработано, — этого не хватает. И идёт перекос нравоучений. Но это не очень хорошая история. Лучше совместно проложить какие-то эмоции, проблемы, когда ребёнок приходит и сам доверяется, вот это ценно».

Ранее опрос ВЦИОМ показал, что 75% родителей воспитывают своих детей путём наставлений и нравоучений. Ещё 37% семей в воспитательных целях ограничивают просмотр телевизора, использование гаджетов и время прогулок. Такие данные привёл аналитический центр на своём сайте. В исследовании участвовали 1,6 тысячи россиян старше 18 лет.