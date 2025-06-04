В чем опасность энергетиков для подростков

Терапевт-кардиолог Андрей Кондрахин в беседе с RT рассказал об опасности энергетиков для подростков и подчеркнул, что к ним нужно относиться как к стимуляторам.

«В основе энергетиков лежит большое количество кофеина... Причём кофеина там порядка 150 мг. А норма — это 300 мг в день для здорового человека весом 70 кг. Если мы говорим о ребёнке, то для него вообще стимуляторы не нужны», — отметил Кондрахин.

По его словам, кофеин и сахар (в одной банке восемь-десять кусочков) заставляют организм работать на пределе.

«Кофеин в данном случае будет способствовать напряжению сердечно-сосудистой и центральной нервной систем... Мы как бы вытаскиваем из организма те адаптационные механизмы, которые дают возможности ему выйти на уровень работоспособности», — пояснил он.

Однако наибольшую тревогу вызывают подростки, регулярно употребляющие такие напитки.

Он подчеркнул, что у детей быстро формируется привыкание, организм подстраивается под стимулятор и перестаёт нормально функционировать без него. Это может привести к заболеваниям сердца и сосудов уже в юном возрасте.

«В этом и есть опасность. Привыкаешь, а потом не можешь без этого. Становишься зависимым. А дальше — увеличение дозировки не приводит к лучшему эффекту, а наоборот — к худшему. Сердечно-сосудистая система, если её постоянно стимулировать, начинает работать в состоянии постоянного стресса и спазма. Это приводит к повышению давления», — отметил врач.

По его словам, родителям надо объяснять, что до 18 лет о любых стимуляторах — чае, кофе или энергетиках — детям надо забыть.

«Мы даём организму костыль, который ему сейчас не нужен», — подытожил Кондрахин.

Ранее Совет Федерации на пленарном заседании одобрил закон о штрафах до 500 тыс. рублей за продажу детям безалкогольных тонизирующих, в том числе энергетических, напитков.