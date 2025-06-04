Психолог раскрыла секрет популярности кукол Лабубу: «Осознание своей «тени»

«Детям во все времена интересны страшилки: вспомните страшные истории свежие и повторяющиеся из поколения в поколение, типа «в черном городе по черной улице едет черный гроб». Получая ситуацию с управляемой эмоцией, ребенок вырабатывает психологические механизмы защиты, эмоциональную устойчивость, которая пригодится ему в реальных страшных ситуациях взрослого мира. Несколько лет назад в ТюмГУ мы проводили исследование про воздействие на психику других монстряшек – Монстров Хай – нетипичных кукол, достаточно агрессивного вида. Тогда мы обнаружили интересные феномены. Эти куклы негативно влияли на самооценку девочек, которые с ними играли даже в коротком периоде (три месяца). Девочки начинали себя ассоциировать с этими куколками. Они описывали их как «плохих девочек» и сами начинали себя чувствовать плохими, в противоположность «хорошим девочкам», которых олицетворяют милые традиционные куклы. Но что еще было обнаружено интересного: плохие девочки были смелыми, а хорошие – трусливыми! Таким образом, играя в страшные куклы, дети становились смелее, ведь они присваивали это качество себе, это помогало им чувствовать себя более защищенными. Возможно, страшные куклы нам нужны для опознания собственных теневых сторон, которые не одобряются обществом, но у всех нас они есть, и, если мы их прячем и отрицаем, они могут проявиться не лучшим образом – в виде зависти, неконтролируемой злости, депрессии. Осознание своей «тени» дает нам возможность управлять ею и конструктивно проявлять вовне». Фото: ФедералПресс / Александр Калинин