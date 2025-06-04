В Туркменистане начали работу оздоровительные центры для школьников. Одно из самых популярных и любимых мест отдыха детей живописная долина Гекдере под Ашхабадом. О летнем досуге несовершеннолетних и его стоимости в стране узнал корреспондент «МИР 24 Андрей Еганов.

В столичном Дворце культуры «Мекан праздник. Гостей у портрета президента встречает целый скрипичный оркестр. На главной сцене все номера сегодня тоже детские. В руках каждого из зрителей яркие надувные шары.

А вот и самый долгожданный момент: мальчишки и девчонки фотографируются и рассаживаются по автобусам. Форма у всех разная. Это цвета отрядов. В Туркменистане работает около 30 детских оздоровительных центров. За лето в них примут более 20 тысяч школьников.

«Каждый год мы проводим масштабную подготовку, чтобы обеспечить детям максимально комфортный, безопасный и интересный отдых. Все наши центры прошли необходимые проверки, персонал обучен и готов к работе. Мы обновили спортивное оборудование, пополнили библиотеки, подготовили новые программы для кружков и секций. Главное для нас — это здоровье и счастье каждого ребенка.

Первые смены стартуют в долине Гекдере. Природа уникальная. Неподалеку от водопада, горной реки и ущелий работают 14 детских оздоровительных центров. Здесь школьники проведут следующие 20 счастливых дней.

«Мне очень нравится! Здесь так красиво и свежо. Природа удивительная, и уже чувствуется праздничная атмосфера. Всегда интересно приезжать в новое место и знакомиться с новыми людьми. Мы уже успели пройтись по территории, посмотреть, какие кружки есть.

«Здесь так красиво, и воздух совсем другой: свежий, горный. Больше всего мне понравились спортивные площадки. Я люблю футбол, и здесь есть отличное поле. Мы уже успели поиграть. Еще надеюсь походить в кружок по робототехнике, если такой будет. И, конечно, побольше времени проводить с новыми друзьями.

Рады и родители. Путевка в Гекдере стоит 1300 манат (около 30 тысяч российских рублей). 90% из этой суммы оплачивает государство.