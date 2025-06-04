Как научить ребенка критически мыслить

В современном мире важно не просто учить ребенка слушаться взрослых, а помогать ему развивать критическое мышление и уверенность в себе. Об этом рассказала специалист Городского психолого-педагогического центра столичного департамента образования и науки Анастасия Нечаева.

© Вечерняя Москва

— Все мы слышали поговорку «Старших нужно уважать». Но в современных реалиях важно объяснить ребенку, что уважение — это не беспрекословное подчинение и согласие со взрослыми. Старшие люди тоже могут ошибаться. Так мы учим ребенка относиться к их словам критически, не бояться уточнять, переспрашивать, задавать вопросы, — сказала Нечаева.

Она посоветовала для дошкольников использовать упражнение «Круги доверия», которое помогает понять, кому и как можно говорить «нет». Для этого необходимо нарисовать три круга: в маленьком находятся близким, и им можно мягко сказать «Я не хочу»; в среднем — знакомые, им стоит отвечать вежливо и твердо: «Нет, спасибо»; в большом — чужие люди, которым нужно уметь громко и четко ответить «Я вас не знаю!» и уйти.

Психолог добавила, что необходимо приводить ребенку примеры из жизни и помнить правило: если кто-то чужой просит о секрете — всегда нужно рассказать родителям.

— Также важно учить ребенка не бояться высказывать свое мнение и быть несогласным. Родителям стоит хвалить инициативу и самостоятельность, обсуждать с детьми разные точки зрения, но при этом четко обозначать границы, особенно если речь идет о безопасности и благополучии семьи, — заключила специалист в беседе с РИАМО.

1 июня отмечался Международный день защиты детей. Для защиты прав ребенка в России действует целый ряд законов и кодексов, а сами ребята всегда могут обратиться в полицию, органы опеки, к омбудсмену и другим уполномоченным. Подробнее об этом рассказала «Вечерняя Москва».