Из-за чего могут аннулировать результаты ЕГЭ

Что нельзя делать на ЕГЭ: нарушения, из-за которых могут аннулировать результаты
Экзаменационная пора в самом разгаре, но Рособрнадзор уже зафиксировал первые серьезные нарушения. Ведомство подчеркивает: даже одно неверное действие может привести к удалению с экзамена и аннулированию результатов. «ФедералПресс» объясняет, за что еще могут за что могут наказать выпускников и как избежать удаления с ЕГЭ.
Опубликованные в интернете задания – не утечка, но нарушение
В соцсетях появилась информация о якобы полном «сливе» заданий ЕГЭ по обществознанию. Рособрнадзор оперативно отреагировал и пояснил: фотографии появляются уже после начала экзамена. Это не утечка, а нарушение порядка. По технологии экзамен невозможно «слить» заранее – материалы передаются строго перед началом испытания.
Размещение снимков экзаменационных заданий в Сети – серьезное нарушение. Даже если фото появляется уже после начала экзамена, участник может быть лишен результата.
Нарушителя находят по уникальному коду задания
Каждый вариант заданий ЕГЭ содержит индивидуальные цифровые метки. С их помощью можно точно установить, где и кем они были использованы. Ведомство подтвердило: регион, школа и аудитория участника, разместившего задание в интернете, уже известны. Его результат аннулирован. Пересдача возможна только через год. Такая технология делает невозможным анонимное размещение экзаменационных материалов. Даже одна фотография может привести к серьезным последствиям.
Как проходит ЕГЭ в 2025 году: сбоев не выявлено
По информации Рособрнадзора, проведение экзаменов идет в штатном режиме. За первые дни основного периода зафиксировано 39 обращений с жалобами. Ни одна из громких публикаций в интернете не подтвердилась. В ведомстве подчеркивают: серьезных сбоев в 2025 году не выявлено.
В каждом пункте проведения экзаменов есть плакаты с QR-кодами. С их помощью можно напрямую отправить обращение в Рособрнадзор. Соцсети для этого не подходят – оперативно реагируют только сотрудники ведомства.
За какие действия удаляют с экзамена и аннулируют результат
Согласно порядку проведения ЕГЭ, участника могут удалить с экзамена и аннулировать результат за:
- наличие любых электронных устройств – телефона, наушников, умных часов, флешки;
- разговоры или передача предметов другим участникам;
- фото, копирование или вынос экзаменационных материалов и черновиков;
- самовольный выход без сопровождающего;
- агрессивное поведение или неуважение к организаторам.
Даже если запрещенный предмет не использовался – его наличие само по себе считается нарушением. В случае удаления пересдача возможна только в следующем году.
Что можно приносить на ЕГЭ, а что под запретом
Разрешено приносить: паспорт, ручку, воду, лекарства, шоколад.
Дополнительно – по предмету:
- литература: орфографический словарь;
- математика: линейка без справочной информации;
- география, физика, биология: непрограммируемый калькулятор.
Под запретом – все средства связи и хранения информации. Даже случайно забытая флешка или фитнес-браслет могут стать поводом для удаления.
Реальные случаи: как теряют право на пересдачу
Каждый год фиксируются десятки удалений. В 2025 году такие случаи уже есть. Например, школьников удаляли за списывание, телефон, найденную в туалете шпаргалку. Даже добросовестность не спасает: за честно сданный телефон до начала экзамена участника все равно удалили.
Бывали и абсурдные случаи: удаление за следы гелевой ручки на руке или за телефон, найденный рядом. Иногда суд признает действия наблюдателей необоснованными.
Как оспорить удаление или аннулирование результатов
Если участника удалили с экзамена, ему предлагают подписать акт. При несогласии – подписывать не нужно. Вместо подписи следует написать замечание и потребовать копию. В течение двух дней можно подать апелляцию: лично, через школу или портал «Госуслуги».
Если апелляция отклонена, остается подать иск в суд по месту проведения экзамена. Суд может признать удаление незаконным и восстановить результаты. Решения в пользу школьников уже были.
Аннулирование результата после экзамена: что это значит
Даже если экзамен прошел, результат могут аннулировать позже – по решению комиссии. Это не влияет на итоговый аттестат, но не дает возможности поступить в вуз. Участник может использовать аттестат для поступления в колледж. Аннулирование возможно и без удаления, если позже выясняется нарушение.
Расписание оставшихся экзаменов и важное предупреждение
Основной период ЕГЭ завершается 11 июня. Далее идут резервные дни. Школьники уже сдали историю, литературу, математику и русский язык. Впереди физика, биология, география, иностранные языки и информатика.
Важно помнить: решить проблему можно только на месте, через сотрудников Рособрнадзора. Обращения в соцсети не ускоряют процесс, а только отвлекают внимание от сути.
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