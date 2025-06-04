Из-за чего могут аннулировать результаты ЕГЭ

Экзаменационная пора в самом разгаре, но Рособрнадзор уже зафиксировал первые серьезные нарушения. Ведомство подчеркивает: даже одно неверное действие может привести к удалению с экзамена и аннулированию результатов. «ФедералПресс» объясняет, за что еще могут за что могут наказать выпускников и как избежать удаления с ЕГЭ.

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Опубликованные в интернете задания – не утечка, но нарушение

В соцсетях появилась информация о якобы полном «сливе» заданий ЕГЭ по обществознанию. Рособрнадзор оперативно отреагировал и пояснил: фотографии появляются уже после начала экзамена. Это не утечка, а нарушение порядка. По технологии экзамен невозможно «слить» заранее – материалы передаются строго перед началом испытания.

Размещение снимков экзаменационных заданий в Сети – серьезное нарушение. Даже если фото появляется уже после начала экзамена, участник может быть лишен результата.

Нарушителя находят по уникальному коду задания

Каждый вариант заданий ЕГЭ содержит индивидуальные цифровые метки. С их помощью можно точно установить, где и кем они были использованы. Ведомство подтвердило: регион, школа и аудитория участника, разместившего задание в интернете, уже известны. Его результат аннулирован. Пересдача возможна только через год. Такая технология делает невозможным анонимное размещение экзаменационных материалов. Даже одна фотография может привести к серьезным последствиям.

Как проходит ЕГЭ в 2025 году: сбоев не выявлено

По информации Рособрнадзора, проведение экзаменов идет в штатном режиме. За первые дни основного периода зафиксировано 39 обращений с жалобами. Ни одна из громких публикаций в интернете не подтвердилась. В ведомстве подчеркивают: серьезных сбоев в 2025 году не выявлено.

В каждом пункте проведения экзаменов есть плакаты с QR-кодами. С их помощью можно напрямую отправить обращение в Рособрнадзор. Соцсети для этого не подходят – оперативно реагируют только сотрудники ведомства.

За какие действия удаляют с экзамена и аннулируют результат

Согласно порядку проведения ЕГЭ, участника могут удалить с экзамена и аннулировать результат за:

наличие любых электронных устройств – телефона, наушников, умных часов, флешки;

разговоры или передача предметов другим участникам;

фото, копирование или вынос экзаменационных материалов и черновиков;

самовольный выход без сопровождающего;

агрессивное поведение или неуважение к организаторам.

Даже если запрещенный предмет не использовался – его наличие само по себе считается нарушением. В случае удаления пересдача возможна только в следующем году.

Что можно приносить на ЕГЭ, а что под запретом

Разрешено приносить: паспорт, ручку, воду, лекарства, шоколад.

Дополнительно – по предмету:

литература: орфографический словарь;

математика: линейка без справочной информации;

география, физика, биология: непрограммируемый калькулятор.

Под запретом – все средства связи и хранения информации. Даже случайно забытая флешка или фитнес-браслет могут стать поводом для удаления.

Реальные случаи: как теряют право на пересдачу

Каждый год фиксируются десятки удалений. В 2025 году такие случаи уже есть. Например, школьников удаляли за списывание, телефон, найденную в туалете шпаргалку. Даже добросовестность не спасает: за честно сданный телефон до начала экзамена участника все равно удалили.

Бывали и абсурдные случаи: удаление за следы гелевой ручки на руке или за телефон, найденный рядом. Иногда суд признает действия наблюдателей необоснованными.

Как оспорить удаление или аннулирование результатов

Если участника удалили с экзамена, ему предлагают подписать акт. При несогласии – подписывать не нужно. Вместо подписи следует написать замечание и потребовать копию. В течение двух дней можно подать апелляцию: лично, через школу или портал «Госуслуги».

Если апелляция отклонена, остается подать иск в суд по месту проведения экзамена. Суд может признать удаление незаконным и восстановить результаты. Решения в пользу школьников уже были.

Аннулирование результата после экзамена: что это значит

Даже если экзамен прошел, результат могут аннулировать позже – по решению комиссии. Это не влияет на итоговый аттестат, но не дает возможности поступить в вуз. Участник может использовать аттестат для поступления в колледж. Аннулирование возможно и без удаления, если позже выясняется нарушение.

Расписание оставшихся экзаменов и важное предупреждение

Основной период ЕГЭ завершается 11 июня. Далее идут резервные дни. Школьники уже сдали историю, литературу, математику и русский язык. Впереди физика, биология, география, иностранные языки и информатика.

Важно помнить: решить проблему можно только на месте, через сотрудников Рособрнадзора. Обращения в соцсети не ускоряют процесс, а только отвлекают внимание от сути.

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