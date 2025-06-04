Когда школьники в 2025 году начали готовиться к ЕГЭ и ОГЭ

Активная подготовка к ЕГЭ и ОГЭ в 2025 году сдвинулась на март. Об этом свидетельствуют данные исследования Yota, основанном на обезличенных данных абонентов.

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Оно охватило крупнейшие сайты и приложения, предлагающие демоверсии заданий, пробные варианты по разным предметам и курсы онлайн-школ для подготовки к обязательным экзаменам.

Согласно данным аналитиков, число пользователей сервисов и приложений для подготовки к экзаменам с января по первые две недели мая увеличилось на 39% по сравнению с прошлым годом. При этом объем потребляемого трафика вырос на 63%.

Аудитория таких ресурсов преимущественно женская — 58% пользователей составляют девушки. Однако динамика роста числа юношей оказалась выше: за год их количество увеличилось на 43%, тогда как среди девушек рост составил 35%.

Анализ активности на образовательных платформах за период с 2023 по 2025 год показал, что летом интерес к экзаменам падает. Так, в июле и августе наблюдается минимальное число пользователей. В свою очередь, пик подготовки традиционно приходится на сентябрь, однако осенью и зимой интерес снова снижается.

В 2024 году активная подготовка к экзаменам начиналась в феврале, а в 2025 году старт сдвинулся на март. Также отмечается, что пол не влияет на время начала подготовки: девушки и юноши начинают заниматься одновременно.

Лидерами по среднему объему трафика, потраченному на образовательных ресурсах, аналитики Yota назвали школьников из Магадана, Салехарда, Биробиджана, Грозного и Пскова.