Эксперт рассказала, как чтение влияет на рабочую память ребенка

Чтение развивает мышление у детей. Об этом рассказали специалисты. Эксперты также рассказали о важности чтения для детей.

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Раньше русские были самой читающей нацией в мире. Сменялись эпохи, но литература была для ряда поколений незаменимым помощником, книга была рядом с ранних лет.

Эксперты считают, несмотря на наличие у современных родителей множества инструментов, которые позволяю знакомить ребенка с окружающим миром, начиная от мультфильмов и развивающих игр, книга также имеет важную роль в воспитании.

Именно благодаря чтению формируется не только кругозор, но и развивается мышление.

«На раннем этапе развития ребенка чтение влияет на рабочую память и произвольное внимание. На втором этапе, когда дети читают самостоятельно, они становятся способными строить альтернативные сценарии. Чтение развивает речевые функции, мышление, внимание, память, творчество, воображение», — сообщила специалист Московской службы психологической помощи Елена Барышникова.

Специалист советует как можно раньше начинать читать ребенку вслух, пишет «Вечерняя Москва».

«Виртуальное пространство стало привычным, и дети в нем отлично ориентируются, воспринимая его даже порой не как «дополненную», а скорее как реальность. При этом тактильный мир, предметы и вещи, которые можно потрогать, в том числе бумажные книги, — это что-то необычное», — сообщила директор Российской государственной детской библиотеки Мария Веденяпина.

В настоящее время есть различные способы увлечь детей книгами. Можно организовывать совместное чтение или прослушивание аудиокниг.

Ранее эксперт рассказала о всплеске мошеннической активности.