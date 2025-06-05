Как научить ребенка финансовой грамотности

Детский и семейный психолог Наталья Наумова рассказала, что родители могут повлиять на поколение зумеров в финансовых вопросах.

В беседе с Regions.ru эксперт отметила, что причиной несерьёзного отношения к финансовому будущему у зумеров является влияние соцсетей, где они наблюдают богатую жизнь и успех, которых сами не могут достичь.

По словам специалиста, родителям следует не критиковать и не осуждать своих детей за такое поведение, а на личном примере показывать, как можно грамотно вести финансовые дела, думать о будущем и стремиться к благополучию.

«Тогда ребёнок осознает: соцсети — это не его настоящая реальность и уж точно не авторитет», — добавила психолог.

Ранее специалист Городского психолого-педагогического центра столичного Департамента образования и науки Анастасия Нечаева дала рекомендации, как развить самостоятельность у ребёнка.