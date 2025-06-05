Эксперт предложила рассказывать о правильном питании на уроках биологии

Вводить в школьные программы дополнительные уроки по здоровому питанию не требуется, однако рассказать о здоровых пищевых привычках можно на уроках биологии. Об этом ТАСС сообщила замруководителя фракции "Новые люди" в Госдуме Сардана Авксентьева.

"Что касается введения уроков о здоровом питании, я думаю, что наши дети по школьной программе и так достаточно перегружены, поэтому специальную дисциплину, может, вводить и не нужно. Но в рамках какого-то подходящего урока, может быть, в каком-то разделе биологии, можно и нужно об этом рассказывать", - сказала депутат.

По ее словам, все пищевые привычки формируются в семье, поэтому в воспитании ребенка важна осознанность взрослых.