В Госдуме предложили бесплатно кормить школьников на ОГЭ и ЕГЭ

Министру просвещения Сергею Кравцову депутатами Госдумы от фракции «Справедливая Россия — За правду» было направлено обращение с предложением обязать пункты проведения ЕГЭ и ОГЭ предоставлять бесплатное полноценное горячее питание школьникам и педагогам-организаторам.

Согласно документу, финансирование инициативы предлагается обеспечивать в рамках уже предусмотренных субсидий российским регионам на подготовку и проведение государственной итоговой аттестации.

Как отметил автор инициативы, лидер партии и депутат Госдумы Сергей Миронов, в пунктах проведения нужно обеспечивать бесплатным полноценным питанием как школьников, так и педагогов, которые, по его словам, весь день работают «на износ, оказываются взаперти вместе с экзаменуемыми». При этом он обратил внимание на то, что на экзаменах сегодня существуют жёсткие условия с досмотрами, обысками и сопровождающими в туалет.

«Мы предлагаем создать более гуманные, человеческие условия на экзаменах и снизить ущерб от ОГЭ и ЕГЭ — если не для качества нашего образования, то хотя бы для здоровья детей и педагогов», — цитирует политика РИА Новости.

Ранее депутаты Госдумы от фракции «Справедливая Россия — За правду» обратилась к министру просвещения с предложением отменить ОГЭ и вернуть традиционную форму экзаменов.

Глава Рособрнадзора Анзор Музаев при этом заявил, что ведомство пока не получило ни одного предложения с моделью, способной заменить ЕГЭ.