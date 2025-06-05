Дети и их родители смогут получить психологическую помощь в онлайн-формате

Платформа «Мырядом.онлайн» ежегодно проводит более 10 тысяч консультаций. Специалисты Городского психолого-педагогического центра столичного Департамента образования и науки отвечают на запросы москвичей, предлагают актуальные техники самопомощи и советуют, как преодолеть трудности.

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«“Мырядом.онлайн” — это столичная платформа психологической помощи для школьников, студентов колледжей и их родителей. Получить поддержку специалистов можно в дистанционном формате — бесплатно и анонимно. Для этого достаточно позвонить по телефону, написать в чат или отправить письмо на электронную почту. В этом году платформа обновилась: ее функционал стал удобнее и понятнее. Кроме того, появился раздел с полезными материалами. Здесь собраны техники самопомощи и ответы на частые вопросы», — рассказали в пресс-службе Департамента образования и науки города Москвы.

В новом разделе часть тем оформлена в виде комиксов, где персонажи обсуждают безответную любовь, мечты о будущем и ссоры с друзьями, а также учат, как поднять себе настроение. На сайте доступны подборки книг и фильмов с рекомендациями специалистов. Они подойдут как для семейного просмотра, так и для отдыха с друзьями или самостоятельного досуга. После просмотра пользователи могут обсудить свои впечатления и эмоции в чате с психологом.

«Консультации проводят квалифицированные психологи с реальным опытом работы: каждый из них не только прошел профессиональную подготовку, но и вел очные приемы. За плечами специалистов — годы практики и особое понимание возрастной психологии. Юные москвичи обращаются к ним по различным вопросам, включая сложности в общении со сверстниками и родителями, переживания из-за будущей профессии, трудности с успеваемостью в школе и другие», — отметила Анастасия Кузнецова, директор Городского психолого-педагогического центра.

На платформе ребята также могут пообщаться с чат-ботом Борисом, который помогает понять себя, научиться выстраивать границы и справляться с эмоциями. Взаимодействие с ним строится как пошаговая игра — от принятого решения зависит конечный результат той или иной задачи. При этом всегда можно вернуться на предыдущий этап, чтобы выбрать другой вариант и увидеть, как изменится ситуация. Однако однозначно правильных или неправильных ответов нет. Борис обучает различным техникам: активному слушанию, психологической гибкости, безопасному выражению чувств и многому другому. Методы не требуют специальной подготовки и подходят любому, кто хочет улучшить свои навыки общения.

Кроме детей и подростков, на «Мырядом.онлайн» могут обратиться родители, чтобы обсудить, например, поведение, тревоги и переживания ребенка. Специалисты отвечают на вопросы о том, какие реакции соответствуют возрасту, как построить доверительные отношения в семье и правильно ставить цели. При необходимости психолог подскажет, как записаться на очный прием.

Узнать больше и написать психологу можно на сайте «Мырядом.онлайн». Анонимный онлайн-чат работает с понедельника по пятницу с 09:00 до 21:00. Если помощь нужна в другое время, можно позвонить по телефону доверия: +7 800 200⁠-01⁠-22 (с мобильного — 124).

Информирование столичных учащихся и их родителей о психологических подходах к конструктивному общению, самореализации и проведению досуга способствует укреплению семейных отношений, повышению уровня самооценки и эффективности ребенка, а также соответствует целям проекта «Мы вместе» национального проекта «Молодежь и дети».

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