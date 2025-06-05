ЕГЭ-2025: какие предметы чаще выбирали школьники Санкт-Петербурга

5 июня основной период ЕГЭ по биологии, географии и письменная часть по иностранным языкам. Всего в этот день в России на участие в экзамене зарегистрировано более 229 тысяч человек. Как проходят итоговые испытания школьники Санкт-Петербурга, рассказывает корреспондент «МИР 24 Анастасия Глебова.

В четверг петербургские школьники, как и все российские, сдают на выбор иностранный язык, географию или биологию. Для тех одиннадцатиклассников, кто остановился на дисциплине иностранный язык, проводится письменная части экзамена. На выполнение заданий три часа. Устную часть выпускники сдавать будут 10 и 11 июня. Нынешняя экзаменационная кампания от предыдущей отличается: юные петербуржцы стали чаще выбирать предметы естественно-научного профиля.

«По-прежнему остаются популярными профильная математика, обществознание, английский язык. Однако радует, что стало больше детей стали выбирать такие предметы, как физика, химия и литература. В предыдущие годы эти предметы выбирали реже», – отметила первый заместитель главы администрации Московского района Санкт-Петербурга Александра Захарова.

А накануне стали известны предварительные результаты экзаменов по химии, литературе и истории, которые сдавали в Санкт-Петербурге 23 мая. 236 школьников получили 100 баллов. Самое большое количество «отличников среди тех, кто сдавал химию. Зато по истории сто баллов только у пяти участников.

Эти результаты не окончательные. В этом году также предусмотрены дополнительные и резервные дни для сдачи базовых дисциплин и предметов на выбор. Одиннадцатиклассники, которые остались недовольны своими баллами, смогут пересдать один из предметов в июле.