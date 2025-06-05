Россияне активно закупались ко Дню защиты детей

Аналитики сервиса заказа товаров из-за рубежа CDEK.Shopping зафиксировали рост популярности подарков для детей на неделе с 26 мая более чем на треть. Средний чек составил 8418 рублей.

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Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе сервиса.

Больше всего продажи выросли в категории «детская одежда и обувь»: футболки и поло покупали на 40% чаще обычного, а кроссовки и кеды — на 23%.

Также россияне заказывали игрушки. Самыми популярными товарами оказались: развивающая игрушка — сборщик мячей-толкачей Toyz (31%), строительная игрушка с дистанционным управлением «Большой ролик Skleplolki» (24%) и интерактивные барабаны от Ricokids (19%).

Стоит отметить рост продаж на смартфоны (4%), игровые приставки (3%), геймерские девайсы (2%), а также фигурки персонажей фильмов и сериалов (2%).