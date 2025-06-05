Как дети сигнализируют о том, что им не хватает внимания родителей

Эти сигналы могут притворяться обычным поведением или типичными детскими проблемами, которые часто списываются на возраст. В комментарии RuNews24.ru психолог Елена Горелова рассказала о 6 признаках того, что вашему ребенку нужно больше внимания.

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«Когда детям недостает качественного внимания, они начинают копировать эмоциональное состояние родителей, иногда в преувеличенной форме. Например, если вы постоянно находитесь в состоянии стресса и спешки, ребенок может проявлять гиперактивность. Если вы часто погружены в гаджеты, он может стать особенно замкнутым», — рассказала психолог.

Это явление психологи называют «эмоциональным эхо». Ребенок, таким образом, как будто говорит:

«Если это состояние так важно для вас, значит, и я должен вести себя так же, чтобы привлечь ваше внимание».

Избыточная самостоятельность и отсутствие просьб о помощи

Парадоксально, но, если ребенок ни разу не просит о помощи, это может быть тревожным признаком. Здоровое развитие предполагает идеальный баланс между самостоятельностью и запросами о поддержке. Исследования показывают, что дети, которым не хватает внимания, могут развивать преждевременную самодостаточность как защитный механизм, переставая обращаться к родителям, поскольку они убеждены, что их потребности не имеют значения.

«Если ваш ребенок больше не просит вас помочь с завязыванием шнурков или выполнением домашнего задания, это может свидетельствовать не о взрослении, а об эмоциональном отдалении», — поделилась психолог.

«Телесное выражение» эмоциональных потребностей

Часто тело ребенка сигнализирует о том, что он не может выразить словами. Необъяснимые головные боли, боли в животе или проблемы со сном и аппетитом без медицинских причин – это способ сознания привлечь внимание, когда другие способы не работают. Интересно, что до 70% детских соматических жалоб имеют психоэмоциональную природу. Забота и внимание со стороны родителей во время болезни могут восприниматься ребенком как «безопасный путь» для получения эмоциональной поддержки.

Выборочное забывание и колебания в учебе

Ребенок, который испытывает нехватку внимания, может проявлять странную избирательность в запоминании информации. Например, он может забывать делать простое домашнее задание, но в то же время детально помнить о каком-то обещании, данном неделю назад. Обратите внимание и на резкие изменения в учебной успеваемости: от отличных оценок до неожиданного провала. Это может быть не лень или отсутствие способностей, а попытка привлечь ваше внимание любым доступным способом.

«Эмоциональный посредник» в отношениях с другими взрослыми

Дети, испытывающие недостаток родительского внимания, иногда начинают формировать нестандартно близкие отношения с другими взрослыми – учителями, родителями друзей или тренерами. Они словно «инвестируют» в чужие эмоциональные потребности. Если ваш ребенок активно делится тем, как его похвалила учительница или как вкусно готовит мама его друга, это может быть тонким намеком на то, чего ему не хватает дома.

«Цифровая зависимость» как заменитель внимания

Современные устройства стали не только источником развлечения, но и эмоциональным убежищем. Ребенок, проводя время в мире видеоигр или социальных сетей, зачастую ищет там то, что ему не хватает в жизни – признание, успех, внимание. Исследования показывают, что дети, получающие достаточное внимание от родителей, менее подвержены цифровой зависимости. Проблема не заключается в времени, проведенном за экранами, а в том, что оно заменяет.

Если вы заметили эти признаки, старайтесь не впадать в крайности – ни в чувство вины, ни в отрицание проблемы. Начните с «времени качественного общения» – сосредоточенного взаимодействия без отвлечений, например, 15-20 минут в день. Помните: детям нужно не идеальное, а достаточно хорошее родительство.