Чем опасна травма молочного зуба у ребенка

При повреждении молочных зубов могут пострадать зачатки постоянных, которые расположены под ними. Травма может вызвать воспаление и смещение костной ткани, что и оказывает негативное влияние на будущие постоянные зубы, рассказала «Газете.Ru» практикующий стоматолог-пародонтолог, ген. директор клиники «Столица» Егана Маруфиди.

Чаще всего повреждение зубов у детей вызваны падением и ударами во время игр, катания на велосипедах или самокатах, бега или прыжков или из-за неосторожного обращения с твердыми и острыми предметами.

«Подвижные дети могут пораниться и получить повреждения эмали, вывихи и переломы зубов. Одна из самых распространенных травм — это полный вывих, когда зуб выпадает из лунки. Это выглядит как отсутствие зуба во рту и нередко приводит к недоразвитию челюсти с последующим сужением. Стоит также учитывать, что малыши в стрессовом состоянии могут проглотить вывихнутый зуб. При переломе осколки часто травмируют полость рта. Если сломан передний молочный зуб, то повреждаются губы, язык, слизистая десен. Также при вывихе и вколоченном вывихе (когда зуб как-бы врезается в десну) меняется цвет зуба, так как внутри происходят кровоизлияние и гибель нерва. В последующем это приводит к гнойным воспалениям, образованию кист в верхушечной части и резорбции корней (разрушению и рассасыванию твердых тканей), потере фиксации зубов в челюсти», — рассказала врач.

Специалист также подчеркивает, что иногда после получения травмы внешних изменений нет и ребенка может ничего не беспокоить. Однако в дальнейшем может оказаться, что в зубах образовались невидимые трещины и внутрикорневые переломы. Если скрытый процесс не остановить, могут возникнуть серьезные осложнения — инфицирование и сепсис.